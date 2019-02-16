Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray
16 Şubat 2019, Cumartesi
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'nın rakibi

Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray

'in 22. haftasında yapılacak maçta , yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.

Mustafa Denizli eski takımına karşı
Kasımpaşa Teknik Direktörü , yarın eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı.

Lacivert-beyazlı futbolcu da yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde yarın eski takımına karşı sahaya çıkacak.

  1. 16.2.2019 12:41
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