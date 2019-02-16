Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçta Kasımpaşa, yarın sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.
Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.
Mustafa Denizli eski takımına karşı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.
Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı.
Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.
Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde yarın eski takımına karşı sahaya çıkacak.
- 16.2.2019 12:41
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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