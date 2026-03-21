CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Güreş U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı, Budapeşte'de şampiyon oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı, takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 23:29
Budapeşte'de düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı, takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak zirvede yer aldı.

Turnuvada altın madalya kazanan sporcular 72 kiloda Salih Yusuf Yazıcı ve 97 kiloda Emir Ömer Bozbağ oldu. 67 kiloda mücadele eden Ömer Altaş ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takım adına bronz madalya kazanan isimler ise 55 kiloda Denizhan Ogun, 60 kiloda Furkan Öden, 77 kiloda Alkan Akar ve 130 kiloda Üzeyir Ayberk Bostan olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de organizasyonu yerinde takip etti. Akgül, derece elde eden milli sporculara madalyalarını ve kupalarını takdim etti.

Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Domenico Tedesco için flaş iddia!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Arabulucu olmaya gitti, kurşuna geldi! Kimdir bu kadayıfçıoğlu ailesi? "Firari" veliaht kıskıvrak yakalandı!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sane için şok sözler! "Milli takıma seçilmesi..."
G.Saray Asprilla'nın bonservisini alacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli güreşçiler Budapeşte’de şampiyon! Milli güreşçiler Budapeşte’de şampiyon! 23:29
ÇBK Mersin yarı finalde! ÇBK Mersin yarı finalde! 23:25
Brezilya'da Toprak Razgatlıoğlu'nun sıralaması! Brezilya'da Toprak Razgatlıoğlu'nun sıralaması! 23:22
Milliler İspanya ile yenişemedi! Milliler İspanya ile yenişemedi! 23:22
B. Dortmund 10 dakikada döndü! B. Dortmund 10 dakikada döndü! 23:07
Bahçeşehir Koleji sahasında galip! Bahçeşehir Koleji sahasında galip! 23:01
Daha Eski
Everton, Chelsea'yi farklı yendi! Everton, Chelsea'yi farklı yendi! 22:35
Milan'dan zorlu deplasmanda galibiyet! Milan'dan zorlu deplasmanda galibiyet! 22:14
Bizim Çocuklar hazırlıklarını sürdürdü! Bizim Çocuklar hazırlıklarını sürdürdü! 22:14
Sane için şok sözler! "Milli takıma seçilmesi..." Sane için şok sözler! "Milli takıma seçilmesi..." 21:06
Ümraniye'de gol sesi yok! Ümraniye'de gol sesi yok! 21:00
Bayern'den rahat galibiyet! Bayern'den rahat galibiyet! 19:31