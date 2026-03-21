Borussia Dortmund 10 dakikada döndü!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund ile Hamburg karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Dortmund, Hamburg'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Hamburg'un golleri, 19. dakikada Philip Otele ve 38. dakikada Albert Lokonga'dan gelirken Borussia Dortmund'un gollerini 73 ve 84. dakikada Ramy Bensebaini ve 78. dakikada Serhou Guirassy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, 61 puana yükselerek 70 puanla zirvede bulunan Bayern'i takibini sürdürdü. Hamburg ise 30 puanla 11. sırada yer alıyor.