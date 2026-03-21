Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol

Beşiktaş BOA'yı yenen ÇBK Mersin yarı finalde!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı uzatmalarda yenerek yarı finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 23:25
Beşiktaş BOA'yı yenen ÇBK Mersin yarı finalde!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Beşiktaş BOA, normal süresi 86-86 eşitlikle tamamlanan mücadelenin uzatma bölümünde ÇİMSA ÇBK Mersin'e 99-95'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ÇİMSA ÇBK Mersin, çeyrek final serisini 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Haldun Çoban, Aydın Karaçam, Ömer Sarı

BEŞİKTAŞ BOA: Fasoula 25, Ashaki 17, Pelin Bilgiç 13, Whitcomb 12, Toure 11, Okonkwo 8, Meltem Yıldızhan 4, Gülşah Duman 3, Özge Özışık 2.

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Esra Ural Topuz 18, Beren Burke 17, Yahupova 15, Vanloo 13, Büşra Akbaş 12, Sinem Ataş 10, Sventoraite 6, Juskaite 5, Asena Yalçın 3.

1'İNCİ PERİYOT: 25-25

DEVRE: 46-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-70

NORMAL SÜRE: 86-86

Domenico Tedesco için flaş iddia!
Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Arabulucu olmaya gitti, kurşuna geldi! Kimdir bu kadayıfçıoğlu ailesi? "Firari" veliaht kıskıvrak yakalandı!
Sane için şok sözler! "Milli takıma seçilmesi..."
G.Saray Asprilla'nın bonservisini alacak mı?
