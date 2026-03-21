Bahçeşehir Koleji sahasında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 17. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Bahçeşehir Koleji: Homesley 13, Flynn 18, İsmet Akpınar 4, Cavanaugh 20, Williams 12, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Göktuğ Baş 2, Hale 9, Ford

Anadolu Efes: Loyd 24, Weiler-babb 4, Dozier 2, Poirier, Ercan Osmani 7, Şehmus Hazer 18, Lee 4, Swider 2, Erkan Yılmaz 9, Jones 6, David Mutaf

1. Periyot: 11-15

Devre: 37-31

3. Periyot: 62-49