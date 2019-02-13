Mustafa Denizli: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son zamanlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili düşüncelerini aktardı. Mustafa Denizli, "Hakemlerimiz yorum hatası yapamazlar mı? Tabi ki yapabilirler. Bana göre de yapıyor. Ben yıllarca şu söyledim. Yani son dönem hakemliği için daha evvelden bu konuda görev yapmış çok değerli insanlar televizyonda yorumculuk yapıyorlar ve kendilerini çok rahat ifade ediyorlar. İçlerinde, kafalarının arkalarında herhangi bir kötü niyet yoktu. Onun için bugün çıkıp Erman Toroğlu gibi Ahmet Çakar gibi arkadaşlar çok rahat yorum yapıyorlar. Bu şu demektir: Biz dönemimizde çok hatalar yaptık ama çok düzgün maçlar yönettik. Ama kafamızın arkasında bir düşünce veya belli bir amaç yoktu. Ben hakemlerimizi son derece dürüst olduklarını her platformda söylüyorum. Şimdi de söylüyorum. Hata yapıyorlar. Yorum hatası yapıyorlar. Zaman zaman da korkuyorlar. Ama ben sonuca tesir edeyim düşüncesi yok. Ben buna inanıyorum."