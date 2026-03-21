Göz bebeğimiz Kenan Yıldız'ın golü, Juventus'un tarihine geçti!

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus ile Sassuolo karşı karşıya geldi.

14. dakikada karşılaşmada 1-0 öne geçen Juventus'un golünü, milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti.

20 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı golle birlikte Serie A'da 10 gole ulaşarak Juventus tarihine geçti.

Bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 29. maçına çıkan Kenan Yıldız, siyah-beyazlı ekiple 21 yaşına basmadan önce bir Serie A sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.