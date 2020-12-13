Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'a tebrik telefonu

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak; halka aletinde, Ferhat Arıcan ise paralel aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları telefonla arayarak tebriklerini dile getirdi. Milli sporcular ise kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"SİZLERE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Başkan Erdoğan, Çolak'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonrada sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.

İbrahim Çolak da verdikleri desteklerden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ülkemizde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığımız için çok mutluyum. Omuz rahatsızlığım vardı. Dünya Şampiyonasından sonra ilk yarışmamdı. Benim için çok güzel geçti. Mutluyum. Aynı zamanda bizi her zaman desteklediniz. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.