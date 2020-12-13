Haberler Jimnastik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'a tebrik telefonu

Başkan 'dan ve 'a tebrik telefonu

, 'nda kazanan milli sporcular ile 'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 18:05 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 19:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'a tebrik telefonu

'de düzenlenen 'nda ; halka aletinde, ise paralel aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Başkan , milli sporcuları telefonla arayarak tebriklerini dile getirdi. Milli sporcular ise kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"SİZLERE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Başkan Erdoğan, Çolak'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonrada sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.

İbrahim Çolak da verdikleri desteklerden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ülkemizde düzenlenen şampiyonada kazandığımız için çok mutluyum. Omuz rahatsızlığım vardı. Dünya Şampiyonasından sonra ilk yarışmamdı. Benim için çok güzel geçti. Mutluyum. Aynı zamanda bizi her zaman desteklediniz. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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