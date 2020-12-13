Milli sporcu İbrahim Çolak Avrupa şampiyonu!

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihinde bir ilki başardı. Çolak, bu madalyayla birlikte Tokyo 2020 için de kota kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından İbrahim Çolak kutladı.

İşte o paylaşım: "İbrahim Çolak tarih yazmaya devam ediyor! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektiren İbrahim Çolak'ı tebrik ediyorum."