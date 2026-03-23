Kenan tarihe geçti

Serie A'da Juventus kendi sahasında Sassuolo'ya takıldı: 1-1. 14'üncü dakikada takımının golünü kaydeden milli yıldız, 21 yaşına girmeden ligde çift haneli gol sayısına ulaşan kulüp tarihindeki ilk yabancı futbolcu oldu. Kenan Yıldız Serie A'da bu sezon 10'uncu kez fileleri havalandırırken, takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Konuk takım 52'de Andrea Pinamonti'nin sayısıyla 1 puanı kaptı. Juve'de kaptan Locatelli 87'nci dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım ligde puanını 54'e çıkararak 5'inci sırada yer aldı.