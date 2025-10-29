CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanan ev sahibi ekip, 2 bereberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Güçlü rakibine karşı namağlup serisini sürdürmeyi hedefleyen Bologna, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. 11 puanla 12. sırada bulunan Torino ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Peki, Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Bologna-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Bologna, sahasında Torino'yu ağırlayacak. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ev sahibi ekip, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Taraftarı önünde namağlup serisini korumak isteyen kırmızı-mavililer, iç saha avantajını iyi değerlendirmenin peşinde. Konuk ekip Torino ise ligde 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak olan Torino, sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Peki, Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Bologna-Torino maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak Bologna-Torino maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Danimarka'nın genç yeteneği G.Saray'a!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Galatasaray-Trabzonspor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçları öncesi çarpıcı yorumlar! "Kazanırsa ikincilık yarışı başlar..."
CANLI ANLATIM | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerinde
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Anadolu Efes Fransa'da kazandı! Anadolu Efes Fransa'da kazandı! 01:07
Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi 00:40
Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:40
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:40
Daha Eski
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 00:40
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 00:40
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 00:40
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... 00:36
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! 00:36
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! 00:36