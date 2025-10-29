Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Bologna-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Bologna, sahasında Torino'yu ağırlayacak. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ev sahibi ekip, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Taraftarı önünde namağlup serisini korumak isteyen kırmızı-mavililer, iç saha avantajını iyi değerlendirmenin peşinde. Konuk ekip Torino ise ligde 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak olan Torino, sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Peki, Bologna-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Bologna-Torino maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak Bologna-Torino maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.