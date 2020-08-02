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02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Genoa 3 golle hayata tutundu!

3-0 | MAÇ SONUCU

Genoa 3-0 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. haftasında Luigi Ferraris Stadyumu'nda konuk ettiği 'yı 3-0 mağlup eden , sezonu 17. sırada tamamlayarak Serie A'da kaldı.

İtalya Serie A'nın 38. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Genoa 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Sanabria (2) ve Romero kaydetti.

Bu skorun ardından Genoa 39 puan ile 17. sırada ligi tamamlarken, 49 puanı bulunan Hellas Verona 11. sırada yer aldı.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 00:55
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