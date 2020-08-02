İtalya Serie A'nın 38. haftasında Bologna, evinde Torino'yu ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken puanlar paylaşılmış oldu.
İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 38. hafta mücadelesinde Bologna ile Torino karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı birer golle sona ererken puanlar paylaşılmış oldu. Mücadeledenin golleri ev sahibi ekip adına 18. dakikada Mattias Svanberg'den gelirken, konuk ekibe beraberliği getiren golü 66. dakikada Simone Zaza kaydetti.
- 02.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 00:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna 1-1 Torino | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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