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02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Bologna 1-1 Torino | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

Bologna 1-1 Torino | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , evinde 'yu ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken puanlar paylaşılmış oldu.

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı birer golle sona ererken puanlar paylaşılmış oldu. Mücadeledenin golleri ev sahibi ekip adına 18. dakikada Mattias Svanberg'den gelirken, konuk ekibe beraberliği getiren golü 66. dakikada Simone Zaza kaydetti.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 00:52
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