Bologna 1-1 Torino | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 38. hafta mücadelesinde Bologna ile Torino karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı birer golle sona ererken puanlar paylaşılmış oldu. Mücadeledenin golleri ev sahibi ekip adına 18. dakikada Mattias Svanberg'den gelirken, konuk ekibe beraberliği getiren golü 66. dakikada Simone Zaza kaydetti.