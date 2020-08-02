İtalya Serie A'nın 38. haftasında Sassuolo, evinde Udinese'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Udinese karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Sassuolo'da Filippo Romagna, Gregoire Defrel, Jeremie Boga, Vlad Chiriches, Mert Müldür, Pedro Obiang oynayamayacak. Udinese'de ise Rolando Mandragora, Mato Jajalo ve Bram Nuytinck bu maçta forma giyemeyecek.
SASSUOLO-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sassuolo-Udinese maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 02.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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