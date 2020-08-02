Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , evinde 'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Sassuolo'da Filippo Romagna, Gregoire Defrel, Jeremie Boga, Vlad Chiriches, Mert Müldür, Pedro Obiang oynayamayacak. Udinese'de ise Rolando Mandragora, Mato Jajalo ve Bram Nuytinck bu maçta forma giyemeyecek.

SASSUOLO-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Udinese maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 02.08.2020
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