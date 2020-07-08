İtalya Serie A'nın 31. haftasında Genoa, evinde Napoli'yi ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçtan önce merak edilen konulardan biri de maçıon yayın saati kanalı. Peki, Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Gattuso ile çıkışa geçen Napoli'yi konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Genoa'da Ivan Radovanovic forma giyemeyecek. Napoli'de ise Kevin Malcuit, David Ospina, Diego Demme ve Kalidou Koulibaly oynayamayacak.
GENOA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Genoa - Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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