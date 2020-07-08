Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Gattuso ile çıkışa geçen Napoli'yi konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Genoa'da Ivan Radovanovic forma giyemeyecek. Napoli'de ise Kevin Malcuit, David Ospina, Diego Demme ve Kalidou Koulibaly oynayamayacak.

GENOA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa - Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.