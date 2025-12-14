CANLI SKOR ANA SAYFA
Alaves-Real Madrid maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves-Real Madrid maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Alaves, ligin devlerinden Real Madrid'i ağırlıyor. Ligin orta sıralarında, 11. basamakta bulunan Alaves, topladığı 18 puanla rahat bir konumda yer alsa da, güçlü rakibi karşısında alacağı puan veya puanlarla üst sıralara tırmanma ve ilk 10 hedefini sürdürme peşinde. Ev sahibi ekip, bu zorlu mücadelede sahadan sürpriz bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Zirve yarışını yakından sürdüren Real Madrid ise, ligde 36 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Barcelona'yı yakalamak ve şampiyonluk iddiasını korumak isteyen konuk takım, deplasmandan mutlak 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:18
Alaves-Real Madrid maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alaves ile Real Madrid, La Liga'nın 16. haftasında, Mendizorrotza'da karşı karşıya geliyor. 3 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta Real Sociedad maçında son veren Eduardo Coudet'in ekibi, Real Madrid karşısında puan alarak moral depolamak ve ligdeki iddiasını kanıtlamak istiyor. Real Madrid ise lider Barcelona ile arasındaki puan farkını kapatmak ve ikincilik koltuğunu kaptırmamak için 3 puan peşinde. Peki Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alaves-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alaves-Real Madrid maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Alaves-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Mendizorrotza'da oynanacak Alaves-Real Madrid mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

