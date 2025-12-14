Alaves-Real Madrid maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alaves ile Real Madrid, La Liga'nın 16. haftasında, Mendizorrotza'da karşı karşıya geliyor. 3 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta Real Sociedad maçında son veren Eduardo Coudet'in ekibi, Real Madrid karşısında puan alarak moral depolamak ve ligdeki iddiasını kanıtlamak istiyor. Real Madrid ise lider Barcelona ile arasındaki puan farkını kapatmak ve ikincilik koltuğunu kaptırmamak için 3 puan peşinde. Peki Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alaves-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alaves-Real Madrid maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Alaves-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Mendizorrotza'da oynanacak Alaves-Real Madrid mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.