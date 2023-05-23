Real Sociedad - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. haftada Real Sociedad ile Almeria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Almeria maçı 23 Mayıs Salı günü saat 20.30'dea S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL SOCIEDAD - ALMERIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad

Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Illarramendi, Merino, Zubimendi; Oyarzabal, Sorloth, Kubo

Almeria

Martinez; Pozo, Ely, Babic, Centelles; Robertone, Costa, De la Hoz; Lazaro, Suarez, Embarba