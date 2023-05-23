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Real Sociedad - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 36. haftasında Real Sociedad ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:00
Real Sociedad - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. haftada Real Sociedad ile Almeria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Almeria maçı 23 Mayıs Salı günü saat 20.30'dea S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL SOCIEDAD - ALMERIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad
Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Illarramendi, Merino, Zubimendi; Oyarzabal, Sorloth, Kubo

Almeria
Martinez; Pozo, Ely, Babic, Centelles; Robertone, Costa, De la Hoz; Lazaro, Suarez, Embarba

ASpor CANLI YAYIN


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