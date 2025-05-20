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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'de Kevin De Bruyne'ye duygusal veda!

Manchester City'de Kevin De Bruyne'ye duygusal veda!

Manchester City, Bournemouth'u ağırladığı maçta 2015 yılından bu yana formasını terleten Kevin De Bruyne'ye veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 00:47
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Manchester City'de Kevin De Bruyne'ye duygusal veda!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftası, Manchester City taraftarları için unutulmayacak bir hafta oldu. Bournemouth'u evinde 3-1 mağlup eden City, galibiyeti hüzünlü bir veda ile noktaladı.

2015 yılından bu yana kulübün formasını terleten Kevin De Bruyne, çocukları ile seromoniye çıktığı maçta yine çocukları ile birlikte Manchester City'ye veda etti.

Taraftarlar tarafından dakikalarca alkışlanan ve anlamlı pankartlar ile uğurlanan Belçikalı yıldız, gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

Bournemouth maçı, böylelikle De Bruyne'nin City forması ile iç sahada çıktığı son maç oldu.

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