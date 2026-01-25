25 Ocak altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları neden yükseliyor? 25 Ocak tarihinde gram altın 6.887 TL alış ve 6.946 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Çeyrek altın 11.543 TL alış, 11.778 TL satış seviyelerinde seyretti. Tam altın fiyatı ise 46.644 TL alış ve 47.115 TL satış olarak kaydedildi. Altın fiyatları düşer mi sorusu yatırımcıların gündeminde. Uzmanlar, ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlerin iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Ocak altın piyasası güncel verileri…

25 OCAK PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,35 (Alış) - 43,37 (Satış)

◼EURO: 51,27 (Alış) - 51,32 (Satış)

◼STERLİN: 59,13 (Alış) - 59,22 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (25 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.944,72₺

▶Gram Altın Satış: 6.945,51₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.505,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.596,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.009,00₺

▶Yarım Altın Satış: 23.191,00₺

▶Tam Altın Alış: 44.801,91₺

▶Tam Altın Satış: 45.680,88₺

▶Ata Altın Alış: 46.201,97₺

▶Ata Altın Satış: 47.362,39₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.429,30₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.467,17₺

▶Gümüş Alış: 142,83₺

▶Gümüş Satış: 142,97₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Ocak Pazar günü saat 11.43 itibarıyla alınmıştır.