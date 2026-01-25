CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 25 Ocak altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları 25 Ocak tarihinde yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Tam altın fiyatı yükseldi mi? Uzmanlara göre altın fiyatları neden yükseliyor sorusunun cevabı dolar kuru ve küresel ons altın hareketlerine bağlı. Altın fiyatları bugün düşer mi sorusu ise piyasaların seyrine göre netlik kazanacak.

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 11:44
Altın fiyatları neden yükseliyor? 25 Ocak tarihinde gram altın 6.887 TL alış ve 6.946 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Çeyrek altın 11.543 TL alış, 11.778 TL satış seviyelerinde seyretti. Tam altın fiyatı ise 46.644 TL alış ve 47.115 TL satış olarak kaydedildi. Altın fiyatları düşer mi sorusu yatırımcıların gündeminde. Uzmanlar, ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlerin iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Ocak altın piyasası güncel verileri…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.944,72TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.945,51TL

altın fiyatları

25 OCAK PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,35 (Alış) - 43,37 (Satış)

◼EURO: 51,27 (Alış) - 51,32 (Satış)

◼STERLİN: 59,13 (Alış) - 59,22 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (25 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.944,72₺

Gram Altın Satış: 6.945,51₺

Çeyrek Altın Alış: 11.505,00₺

Çeyrek Altın Satış: 11.596,00₺

Yarım Altın Alış: 23.009,00₺

Yarım Altın Satış: 23.191,00₺

Tam Altın Alış: 44.801,91₺

Tam Altın Satış: 45.680,88₺

Ata Altın Alış: 46.201,97₺

Ata Altın Satış: 47.362,39₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.429,30₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.467,17₺

Gümüş Alış: 142,83₺

Gümüş Satış: 142,97₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Ocak Pazar günü saat 11.43 itibarıyla alınmıştır.

