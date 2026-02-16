Sahipsizler final mi yapacak? Sahipsizler neden final yapıyor?
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisiyle ilgili alınan yeni karar, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Kısa sürede izleyici kitlesi oluşturan yapımın yayın serüveninin devam edip etmeyeceği gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Final iddiaları sonrası gözler hem kanal cephesine hem de yapım ekibine çevrilirken, bu kararın arkasında yatan nedenler araştırılıyor. Reyting performansı, yayın politikaları ve yeni sezon planlamaları gibi faktörlerin etkili olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, Sahipsizler final mi yapacak? Sahipsizler neden final yapıyor? İşte detaylar...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 00:12
SAHİPSİZLER NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Sahipsizler 51. bölümüyle final kararı alırken, diziseverler "Sahipsizler neden final yapıyor?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor.
Star TV'de yayın hayatını sürdüren yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner gibi isimler projede yer alıyordu.
OGM Pictures imzasıyla Star TV için hazırlanan dizinin final kararında, artan bölüm başı prodüksiyon maliyetlerinin etkili olduğu konuşuluyor. Böylece Sahipsizler, geniş oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle hatırlanacak bir yapım olarak ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
SAHİPSİZLER KONUSU NE?
Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.
