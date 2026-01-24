Bursa BUSKİ su kesintisi: 23-24 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 23-24 OCAK

ZÜFERBEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00 Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.