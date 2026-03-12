Merkez Bankası faiz kararı son dakika! 2026 Mart ayı faiz düştü mü, arttı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirerek Mart 2026 faiz kararını, 12 Mart Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla duyurdu. Küresel ekonomik gelişmeler ve yurt içi enflasyon verilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, piyasa beklentileri ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda stratejik bir karara imza atıldı. Ocak ayı toplantısında faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye çekerek gevşeme sinyalleri veren bankanın, Mart ayındaki duruşu ekonomi yönetimine duyulan güven ve kararlılık testi olarak nitelendiriliyordu. Kurul tarafından yayımlanan karar metninde, dezenflasyon sürecinin sürekliliği ve parasal sıkılık düzeyine dair verilen mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti. Finansal piyasaları doğrudan etkileyecek olan bu kararın ardından tüm ayrıntıları haberimizde derledik.

MERKEZ BANKASI MART 2026 FAİZ DÜŞTÜ MÜ, ARTTI MI?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu. TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk toplantısını Ocak ayında gerçekleştirmiş ve piyasa beklentileri doğrultusunda bir karara imza atmıştı. Ocak ayı toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38'den yüzde 37'ye çekilerek 100 baz puanlık bir indirime gidilmişti. Bu karar, ekonomideki dezenflasyon sürecinin güçlenmesi ve makroekonomik dengelerdeki iyileşme sinyalleri üzerine alınmış; sıkı para politikası duruşunun verilerle uyumlu şekilde esnetilebileceği mesajını vermişti. Ocak ayındaki bu indirim hamlesi, bankaların kredi faiz oranlarında ve mevduat getirilerinde kademeli bir hareketliliği beraberinde getirirken, Mart ayı kararı öncesinde de uzmanların baz alacağı en yakın veri seti olarak güncelliğini koruyor.