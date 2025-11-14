CANLI SKOR ANA SAYFA
Müge Anlı CANLI: 14 Kasım ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle

Müge Anlı CANLI: 14 Kasım ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle

ATV’nin hafta içi her gün ekrana gelen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, milyonlarca izleyiciyi yine ekran başına toplamaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı önderliğinde kayıp dosyaları, şüpheli olaylar, aile içi sorunlar ve çözülemeyen pek çok vaka canlı yayında ele alınıyor.
“Müge Anlı canlı izle”, “ATV canlı yayın linki” gibi aramalar yapan izleyiciler için programın güncel yayın bilgileri büyük merak konusu oluyor.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 07:43
Müge Anlı CANLI: 14 Kasım ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle

Uzun yıllardır televizyon ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV'de canlı yayınlarla gündemin nabzını tutuyor. Hafta içi yayınlanan programda; kayıp vakaları, dolandırıcılık olayları, faili meçhul dosyalar, aile kavgaları ve çözüm bekleyen toplumsal meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınıyor. "Müge Anlı canlı izle" araması yapan izleyiciler, ATV'nin canlı yayın sayfası üzerinden programa anında erişebiliyor. Her bölümde farklı bir dosya açılırken, uzman ekip ve canlı bağlantılar sayesinde olaylar tüm yönleriyle inceleniyor. Bugünkü programda hangi konuların ele alınacağı ve stüdyoda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, 14 Kasım Cuma Müge Anlı nasıl izlenir? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

AİLENİN SORULARINA YANIT ARADIĞI İKİLİ CANLI YAYINDA

Anne ve oğlu neden hayatlarını kaybetti? Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, stüdyoya gelmiş "Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem Mustafa Uzun ile görüştüğünü öğrendim" açıklaması yapmıştı. İddiaların odağındaki eski enişte, canlı yayına katıldı. Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey, kaybolmadan birkaç gün önce Huriye Helvacı ile görüştüklerini belirterek, "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

ANNE VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEKİ ŞÜPHE NOKTALARI

Huriye ve oğlu Osman'ın olay gününe dair son görüntüsü Köseali köyündeki güvenlik kamerasına yakalanıyor. Huriye Hanım'ın telefonundan 17.47'da sinyal alınıyor ardından kesiliyor. 36 saat sonra 05.30 da yeniden sinyal alınıyor ardından başka sinyal alınamıyor.

MUSTAFA UZUN VE MEHMET BATTAL'I TANIDIĞINI SÖYLEYEN TANIK KONUŞTU

Mustafa'nın ayrıldığı eşinin evinde ne işi var Mehmet'in. Mehmet'in karısı yarı aç, yarı susuz tekstilde çalışıyordu. Hasta etti. Bıraktı, gitti. 'Pazar akşamı ablası Ayşe, ağabeyi Murat, kız kardeşi Gözde, eniştesi İsa apar topar köye gidiyorlar.' Dedi. Mustafa Uzun'un annesi Cemile Hanım'ın korkudan telefonlara yanıt vermediği belirtildi. 'Arayanlar oldu ama cevap vermedi. Cenaze bulununca korktu kadın.' dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

ATV' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

