CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ÖGG SONUÇLARI: EGM 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI: EGM 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı, 19 Ekim 2025 Pazar günü başarıyla tamamlandı. Sınavların ardından binlerce aday, “ÖGG sonuçları açıklandı mı?” ve “Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 14:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖGG SONUÇLARI: EGM 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı, 19 Ekim 2025 tarihinde yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçlar, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilecek. Sınavı başarıyla geçen adaylar, sertifika süreçlerini tamamlayarak özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurusunda bulunabilecekler. Peki, 2025 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Detaylar haberimizde...

117. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 2-3 hafta sonra erişime açılıyor. Bu doğrultuda, 117. dönem ÖGG sonuçlarının 7-10 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçlar, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilecek.

117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlara Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı resmi internet sitesi (https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik)
üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile erişebilecek.

👉 Sınavı başarıyla geçen adaylar, özel güvenlik kimlik kartı için il emniyet müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Temel eğitimde 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, başarısız olan adaylar bir sonraki dönemde yeniden sınava girebilirler.

AHaber CANLI YAYIN

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! 15:04
Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! 15:03
TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! 15:03
Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! 15:00
Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek 14:50
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak 14:50
Daha Eski
Bodrum FK'da maç hazırlıkları! Bodrum FK'da maç hazırlıkları! 14:43
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! 14:22
Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması 14:14
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor! Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor! 14:12
Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! 09:32
F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek 09:35