ÖGG SONUÇLARI: EGM 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı, 19 Ekim 2025 tarihinde yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçlar, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilecek. Sınavı başarıyla geçen adaylar, sertifika süreçlerini tamamlayarak özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurusunda bulunabilecekler. Peki, 2025 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Detaylar haberimizde...

117. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 2-3 hafta sonra erişime açılıyor. Bu doğrultuda, 117. dönem ÖGG sonuçlarının 7-10 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında sonuçlar, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlara Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı resmi internet sitesi (https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik)

üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile erişebilecek.

👉 Sınavı başarıyla geçen adaylar, özel güvenlik kimlik kartı için il emniyet müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Temel eğitimde 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, başarısız olan adaylar bir sonraki dönemde yeniden sınava girebilirler.