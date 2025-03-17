FED MART AYI FAİZ KARARI 2025 | Fed faiz kararı ne zaman, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasalarda belirsizlik ve tedirginlik devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları, Fed'in 2025 yılı için yapmayı planladığı ilk faiz indiriminin tarihini öğrenmeye çalışıyor. Yatırımcılar, Fed'in alacağı para politikası kararına göre stratejilerini belirleyecek. Fed faiz kararı ne zaman, beklentiler ne yönde? sorularının yanıtları haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantısı 18 Mart 2025 Salı günü ve 19 Mart Çarşamba günü yapılacak. Toplantının ardından Çarşamba günü Fed faiz kararını saat 22.00'de açıklayacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bu hafta Fed'in faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına ve ülkedeki ekonomik gidişata ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini bu haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

FED TUTANAKLARINDA ENFLASYON MESAJI

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, faiz indirimi için enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini gösterdi.

Ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin temel projeksiyonlar etrafındaki risklerin kabaca dengeli olduğunun değerlendirildiği aktarılan tutanaklarda, enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, FOMC'nin halen kısıtlayıcı olan para politikası duruşu gibi çeşitli faktörlerin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam edeceğine dikkat çekilerek, bazı Fed yetkililerinin mevcut politika faiz oranının nötr seviyenin çok üzerinde olmayabileceğini belirttiği ifade edildi.