Mesut Özil'den Gazze'deki soykırıma sert tepki!

Eski futbolcu Mesut Özil, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Vav TV'de yayınlanan "Gençlerle Baş Başa" programına konuk oldu ve futboldan sosyal meselelere kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE Mİ? GALATASARAY MI?

Mesut Özil, "Fenerbahçeli olmak hayalimdi ve o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"TÜRK FUTBOLCULARA SAHİP ÇIKIN"

Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yeteneklere sahip çıkılması gerektiğini belirten Özil, "Kötü de oynasalar iyi de oynasalar, millet arkalarında olduğu zaman başaramayacakları şey yok" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA TÜRK OLMAK

Almanya'daki göçmenlik sürecinden bahseden Özil, "Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden. Dil yok, aile yok, para yok, yalnızsın, çalışıyorsun, evlatlarını alıyorsun, onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun. Dili öğrenmek zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık" dedi.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

Gazze'de yaşananlara dair görüşlerini dile getiren Mesut Özil, "Açıkçası orada yapılan büyük bir zulüm. Ben bir babayım, iki kızım var. İnsanlığın uyanması lazım, sadece spor camiası değil, çok sessiz kaldık. Tüm insanlığın ayağa kalkıp 'dur' demesi lazım. Ben zulüm yapan kimseyi hiç alkışlamadım. Dünyanın her yerinde zulüm oluyor, sadece Gazze'de değil. Biz Türkiye olarak güçlü olmalıyız. Ondan sonra bu zulmü yapamazlar. Güçlü devlet de aileden gelir. Aile güçlü oldukça devlet güçlü olur" dedi.

"ARDA GÜLER'İ KENDİME BENZETİYORUM"

Futbolun bugünkü durumundan pek keyif almadığını belirten Özil, "Benim dönemimde büyük isimler vardı ama şu an Arda Güler'i kendime benzetiyorum" dedi.

"JÜBİLEMİ FENERBAHÇE'DE YAPMAK İSTEDİM"

Fenerbahçe'de jübile yapmak istediğini ancak buna izin verilmediğini belirten Özil, "Fenerbahçe'de oynama sebebim buydu ama izin vermediler. Sonrasında zaten Başakşehir'e gittim, ardından da çocuğum dünyaya geldi ve futbolu bıraktım. İyi ki de bırakmışım" dedi.

"SADECE BU SPORDA YETENEĞİM VAR"

Mesut Özil, futboldaki yeteneğini vurgulayarak "Rabbim bana sadece bu sporda yetenek vermiş ama basketbolu da seviyorum. Belki orada bir şeyler yapmayı düşünebilirdim" dedi.