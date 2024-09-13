Hz. Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kandili duası Diyanet | Mevlid Kandili duaları ve ibadetleri

HZ. PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN MEVLİD KANDİLİ DUASI DİYANET | İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü olarak kutlanan bir gün olan Mevlid Kandili, her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. Gecesinde eda edilir. Müslümanlar bu mübarek geceyi Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuyarak, küçüklere Hz. Muhammed'in hayatını anlatarak, ilahiler söyleyerek ve çeşitli ibadetlerle geçirir. Bizde Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kandili duası ile Mevlid Kandili'nde okunacak duaları sizler için derledik.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN MEVLİD KANDİLİ DUASI

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) şöyle dua ederdi;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

TÜRKÇE ANLAMI

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUA DİYANET

Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!