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ÖGG SONUÇ SORGULAMA 2024 | EGM 108. ÖGG sınav sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yıl 108.'sini düzenlediği Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 84. Yenilime Eğitimi sınavında sonuç heyecanı sürüyor. Binlerce güvenlik adayının birbirinin yarıştığı sınavda, 17 Mayıs Cuma günü sonuçların erişime açılacağı duyurulurken sınava katılım sağlayan adaylar, arama motorlarında 'ÖGG sonuç sorgulama 2024, EGM 108. ÖGG sınav sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:10
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ÖGG SONUÇ SORGULAMA 2024 | EGM 108. ÖGG sınav sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?

ÖGG SONUÇ SORGULAMA 2024 | Emniyet Genel Müdürlüğü'nce özel güvenlik olmak isteyen adaylara, 27 Nisan Cumartesi günü yapılan Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. yenileme eğitimi sınavı için beklenen an geldi. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar, arama motorlarında 'EGM 108. ÖGG sınav sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

EGM 108. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

27 Nisan Cumartesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı'nın sonuç tarihine ilişkin resmi açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, 108. dönem ÖGG sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin ise bilgi verilmedi.

2024 ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUCUNA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek ücret yatıracaklar.

108. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

109. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM tarafından yayımlanan takvime göre, 2024 yılında yapılacak ÖGG sınavlarının tarihleri şöyle:

  • 109 nolu Temel Eğitim Sınavı: 29 Haziran 2024
  • 110 nolu Temel Eğitim Sınavı: 25 Ağustos 2024
  • 111 nolu Temel Eğitim Sınavı: 20 Ekim 2024
  • 112 nolu Temel Eğitim Sınavı: 15 Aralık 2024

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