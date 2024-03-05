EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bakan Işıkhan tarih verdi!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekliye bayram ikramiyelerinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ilk açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2024?' sorusunu yanıtlandı. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK2024?

Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi.

İkramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Işıkhan, ödeme günlerini planladıklarını ifade edip "Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız." diye konuştu.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Kabul edilen yasa ile 2 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı'nda 3, Kurban Bayramı'nda 3 bin TL alacak emeklilere 2024 yılı içinde toplamda 6 bin lira bayram ikramiyesi verilecek.

EMEKLİYE YENİ DESTEK KAPIDA

Gazetecilerin "Prim günü eşitlenmesi konusunda da seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, konunun Orta Vadeli Program'da (OVP) olduğunu kaydederek düzenleme içine alınacağını dile getirdi.

"İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullanan Işıkhan, "Eemekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.