Haberler Haberler İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023? | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursu ayın kaçında yatar?

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023? | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursu ayın kaçında yatar?

İOKBS sınavının Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yapılmasının ardından burs kazanan öğrenciler, ilk bursun ne zaman yatacağını öğrenmek için araştırmalara başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavda itiraz sonuçlarının da ilan edilmesinin ardından arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer alan 'İOKBS bursu ne zaman yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursu ayın kaçında yatar?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 11:01
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023? | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursu ayın kaçında yatar?

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim düzenyindeki öğrencilere düzenlediği İOKBS bursululuk sınavında başarılı olan öğrenciler, aylık 863 TL bursu almaya hak kazandı. İtiraz sürenin de sona ermesinin ardından bursların ne zaman yatırılacağı merak edilirken arama motorlarında sorgulanan 'İOKBS bursu ne zaman yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursu ayın kaçında yatar?' sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. SINIF İOKBS BURSU AYIN KAÇINDA YATAR?

İOKBS bursu, tüm öğrencilere aynı tarihte yatmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan kılavuza göre; İOKBS bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Yani, 2023 İOKBS bursları, Ekim ayı içinde ödenmeye başlanacak. Konuya ilişkin resmi bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

İOKBS için 2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi. 2024 Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zammın ardından İOKBS burs ücretlerinin de güncellenmesi bekleniyor.

2024 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurt içinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek 2024 Bursluluk sınavının (İOKBS) tarihine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı. Öte yandan, 2023 İOKBS sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleşmişti. Bu nedenle 2024 yılında bursluluk sınavının Eylül ayının ilk Pazar gününde yapılması bekleniyor. MEB'in yeni yıl takvimi yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

2024'TE ZAMLI İOKBS BURSU NE KADAR OLACAK?

Halihazırda 863 TL olan İOKBS bursu için yeni burs ücretleri şöyle hesaplanabilir:

MEVCUT BURS MİKTARI: 863 TL

%20 zam miktarı: 172 TL

Zamlı burs miktarı: 1.035 TL

%30 zam miktarı: 258 TL

Zamlı burs miktarı: 1.121 TL

%40 zam miktarı: 345 TL

Zamlı burs miktarı: 1.208 TL

%50 zam miktarı: 431 TL

Zamlı burs miktarı: 1.294 TL

%60 zam miktarı: 517 TL

Zamlı burs miktarı: 1.380 TL

%70 zam miktarı: 604 TL

Zamlı burs miktarı: 1.467 TL

%80 zam miktarı: 690 TL

Zamlı burs miktarı: 1.553 TL

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