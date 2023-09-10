ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023 | 671. Elmalı Yağlı güreş finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL 2023 | Kırkpınar'dan 9 sene daha eski olduğu bilinen ve 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak anılan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 671.'si, final karşılaşmasıyla devam ediyor. Bin 200 sporcunun katılım sağladığı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 671'inci kez, pehlivanlara ev sahipliği yapıyor. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Peki 671. Elmalı Yağlı güreş finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
671. ELMALI YAĞLI GÜREŞ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
671. Elmalı Yağlı Güreş final karşılaşması 10 Eylül 2023 Pazar günü, saat 22.15'te, TV8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL KARŞILAŞMASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ELMALI'NIN BAŞPEHLİVANLARI
Kırkpınar'ın son başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 başpehlivan ile 1200 sporcu er meydanında mücadele edecek.
Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ile Kırkpınar başpehlivanlığını 2015 ve 2018'de iki kez kazanarak Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damga vurdu.
Ahmet Taşçı, tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında başpehlivanlığı üst üste 5 kez kazanarak rekor kırdı. Orhan Okulu ise 6 kez üst üste kazanarak Ahmet Taşçı'nın rekorunu geçmeyi başardı.
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu. "Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.
Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.
Elmalı Yağlı Güreşleri'nin geçen yılki başpehlivanı ise Orhan Okulu ile karşılaşan Ali Gürbüz oldu.
ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ
- 1969 Nazmi Uzun
- 1970 Nazmi Uzun
- 1971 Nazmi Uzun
- 1981 Aydın Demir
- 1982 Mehmet Keçe Atak
- 1983 Mehmet Keçe Atak
- 1984 Mehmet Keçe Atak
- 1989 Ahmet Taşçı
- 1990 Ahmet Taşçı
- 1991 Ahmet Taşçı
- 1993 Ahmet Taşçı
- 1994 Ahmet Taşçı
- 1995 Cengiz Elbeye
- 1996 Cengiz Elbeye
- 1997 Cengiz Elbeye
- 1999 Hasan Tuna
- 2000 Hasan Tuna
- 2001 Kenan Şimşek
- 2002 Kenan Şimşek
- 2003 Kenan Şimşek
- 2004 Kenan Şimşek
- 2005 Hasan Tuna
- 2006 Hasan Tuna
- 2007 Sermest Bulut
- 2008 Osman Aynur
- 2009 Mehmet Yeşil Yeşil
- 2010 Osman Aynur
- 2011 Ali Gürbüz
- 2012 Ali Gürbüz
- 2013 Orhan Okulu
- 2014 Orhan Okulu
- 2015 Orhan Okulu
- 2016 Orhan Okulu
- 2017 Orhan Okulu
- 2018 Orhan Okulu
- 2019 Ali Gürbüz
- 2021 İsmail Balaban
- 2022 Ali Gürbüz