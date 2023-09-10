ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023 | 671. Elmalı Yağlı güreş finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL 2023 | Kırkpınar'dan 9 sene daha eski olduğu bilinen ve 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak anılan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 671.'si, final karşılaşmasıyla devam ediyor. Bin 200 sporcunun katılım sağladığı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 671'inci kez, pehlivanlara ev sahipliği yapıyor. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Peki 671. Elmalı Yağlı güreş finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

671. ELMALI YAĞLI GÜREŞ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

671. Elmalı Yağlı Güreş final karşılaşması 10 Eylül 2023 Pazar günü, saat 22.15'te, TV8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL KARŞILAŞMASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ELMALI'NIN BAŞPEHLİVANLARI

Kırkpınar'ın son başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 başpehlivan ile 1200 sporcu er meydanında mücadele edecek.

Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ile Kırkpınar başpehlivanlığını 2015 ve 2018'de iki kez kazanarak Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damga vurdu.

Ahmet Taşçı, tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında başpehlivanlığı üst üste 5 kez kazanarak rekor kırdı. Orhan Okulu ise 6 kez üst üste kazanarak Ahmet Taşçı'nın rekorunu geçmeyi başardı.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu. "Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.

Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

Elmalı Yağlı Güreşleri'nin geçen yılki başpehlivanı ise Orhan Okulu ile karşılaşan Ali Gürbüz oldu.

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ