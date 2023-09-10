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BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU 2023 | Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta Pehlivanı puan durumları

Tarihin en eski yağlı güreşleri 'Türk'ün ilk er meydanı' Elmalı Yağlı Güreşleri, 671.'si ile devam ediyor. Final karşılaşmasına sayılı saatler kala, Kırkpınar'ın son başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 başpehlivan ile 1200 sporcu er meydanında mücadele edecek. Sporseverlerin arama motorlarında sorguladığı Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta Pehlivanı puan durumları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 09:48
BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU 2023 | Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta Pehlivanı puan durumları

BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU 2023 | Türk tarihinin en eski ve geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş, minderde birbirni yenmeye çalışan başpehlivanların Elmalı final karşılaşması ile devam ediyor. Bu yıl 671. kez düzenlenen ve Kırkpınar'dan 9 yıl önce başladığı bilinen Elmalı Yağlı Güreşleri'nin finalinde, 70 başpehlivan ve 1200 sporcu yarışacak. İşte Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta Pehlivanı puan durumları...

2023 BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU

Puan durumları Oynadığı Maç - Galibiyet - Mağlubiyet - Puan şeklinde sıralanmıştır.

  1. Orhan Okulu: 38 34 4 71
  2. Ali Gürbüz: 30 26 4 62
  3. Serhat Gökmen: 27 21 6 42
  4. Hüseyin Gümüşalan: 27 21 6 42
  5. Yusuf Can Zeybek:26 20 6 40
  6. İsmail Balaban: 24 18 6 38
  7. İsmail Koç: 25 18 7 36
  8. Serdar Yıldırım: 24 17 7 30
  9. Mehmet Yeşil Yeşil: 23 16 7 28
  10. Mustafa Batu: 21 14 7 28
  11. Ertuğrul Dağdeviren: 19 13 6 24
  12. Fatih Atlı: 18 11 7 22
  13. Nedim Gürel: 20 13 7 22
  14. Mustafa Taş: 21 14 7 22
  15. Mustafa Doğan Özkaya: 18 12 6 20
  16. Ali İhsan Batmaz: 19 12 7 20
  17. Enes Doğan: 23 16 7 20
  18. Osman Kan: 22 16 6 20
  19. Osman Aynur: 18 11 7 18
  20. Mustafa Arslan: 17 10 7 16
  21. Turan Balaban: 17 10 7 16
  22. Furkan Durmuş Altın: 16 9 7 16
  23. Özkan Yılmaz: 17 10 7 16
  24. Süleyman Başar: 16 9 7 16
  25. Ünal Karaman: 15 8 7 14
  26. Kürşat Şevki Korkmaz: 16 9 7 14
  27. Yıldıray Akın: 14 7 7 14
  28. Recep Taslak: 13 6 7 12
  29. Recep Kara: 14 8 6 12
  30. Tanju Gemici: 9 6 3 12
  31. İsmail Erkal: 13 6 7 10
  32. Faruk Akkoyun: 12 5 7 10
  33. Emre Erkal: 12 5 7 10
  34. Yalçın Üncül: 11 4 7 8
  35. Ali Rıza Kaya: 11 5 6 8
  36. Hasan Cengiz: 11 4 7 8
  37. Cengizhan Şimşek: 8 4 4 8
  38. Serkan Serttürk: 11 4 7 6
  39. Serhat Balcı: 8 3 5 6
  40. Okan Acar: 10 3 7 6
  41. Bekir Eryücel: 17 10 7 6
  42. Kaan Kaya: 11 4 7 6
  43. Ali Yanatma: 12 5 7 6
  44. Hamza Köseoğlu: 12 5 7 6
  45. Ali Güngör Ekin: 9 2 7 4
  46. Ali Altun: 9 2 7 4
  47. Rıza Yıldırım: 9 3 6 4
  48. Süleyman Aykırı: 9 2 7 4
  49. Salih Dorum: 10 3 7 4
  50. Mecit Yıldırım: 9 3 6 4
  51. Abdullah Güngör: 8 2 6 4
  52. İsmail Güzel: 8 1 7 2
  53. Onur Şenel: 8 1 7 2
  54. Gökhan Arıcı: 8 1 7 2
  55. Atilla Güzel: 6 1 5 2
  56. Ahmet Selbest: 9 2 7 2
  57. Hüseyin İyican: 7 1 6 2
  58. Onur Balcı: 8 1 7 2
  59. Erkan Ertan: 8 1 7 2
  60. Arif Akın: 7 1 6 2
  61. Ahmet Kavakçı: 8 1 7 2
  62. Yunus Emre Yaman: 18 11 7 2
  63. Menderes Saltık: 8 1 7 0
  64. Salih Erinç: 7 1 6 0
  65. İbrahim Çoraman: 7 0 7 0
  66. Ali Gökçen: 7 0 7 0
  67. Recep Çakır: 7 0 7 0
  68. Osman Özgün: 7 0 7 0
  69. Şahali Kurt: 6 0 6 0
  70. Ramazan Bircan: 7 0 7 0
  71. Mustafa Kemal Karaboğa: 5 0 5 0
  72. Hasan Zeybek: 7 0 7 0
  73. Hüseyin Demir: 7 0 7 0
  74. Semih Turgut: 7 0 7 0
  75. Fatih Çakıroğlu: 7 0 7 0
  76. Hakan Çalışır: 7 0 7 0
  77. Fatih Koyuncu: 7 0 7 0

2023 BAŞALTI PEHLİVAN PUAN DURUMU

  1. Hamza Özkaradeniz: 32 26 6 47
  2. Yıldıray Pala: 27 22 5 45
  3. Metin Alpaslan Temizce: 28 22 6 42
  4. Serhat Elvan: 29 22 7 40
  5. Tolga Turan: 29 22 7 39
  6. Abdulrefik Öner: 27 20 7 35
  7. Emirhan Ergin: 25 19 6 35
  8. Seçkin Duman: 27 20 7 34
  9. Onur Susuz: 25 18 7 33
  10. Erdal Duman: 23 17 6 33

2023 BÜYÜK ORTA PEHLİVANI PUAN DURUMU

  1. İmran Vardi: 33 27 6 51
  2. Rıza Durmuş: 25 21 4 48
  3. Emre Duman: 30 23 6 47
  4. Mehmet Kırat: 29 23 6 46
  5. Burak Bozkurt: 30 23 7 41
  6. Abdil Murat Aldam: 30 23 7 40
  7. Batuhan Güzel: 28 21 7 36
  8. Alparslan Tekmen: 26 19 7 33
  9. Muhammet Emin: 24 17 7 28
  10. Osman Tokköz: 22 15 7 26

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