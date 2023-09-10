BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU 2023 | Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta Pehlivanı puan durumları

BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU 2023 | Türk tarihinin en eski ve geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş, minderde birbirni yenmeye çalışan başpehlivanların Elmalı final karşılaşması ile devam ediyor. Bu yıl 671. kez düzenlenen ve Kırkpınar'dan 9 yıl önce başladığı bilinen Elmalı Yağlı Güreşleri'nin finalinde, 70 başpehlivan ve 1200 sporcu yarışacak. İşte Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta Pehlivanı puan durumları...

2023 BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU

Puan durumları Oynadığı Maç - Galibiyet - Mağlubiyet - Puan şeklinde sıralanmıştır.

Orhan Okulu: 38 34 4 71 Ali Gürbüz: 30 26 4 62 Serhat Gökmen: 27 21 6 42 Hüseyin Gümüşalan: 27 21 6 42 Yusuf Can Zeybek:26 20 6 40 İsmail Balaban: 24 18 6 38 İsmail Koç: 25 18 7 36 Serdar Yıldırım: 24 17 7 30 Mehmet Yeşil Yeşil: 23 16 7 28 Mustafa Batu: 21 14 7 28 Ertuğrul Dağdeviren: 19 13 6 24 Fatih Atlı: 18 11 7 22 Nedim Gürel: 20 13 7 22 Mustafa Taş: 21 14 7 22 Mustafa Doğan Özkaya: 18 12 6 20 Ali İhsan Batmaz: 19 12 7 20 Enes Doğan: 23 16 7 20 Osman Kan: 22 16 6 20 Osman Aynur: 18 11 7 18 Mustafa Arslan: 17 10 7 16 Turan Balaban: 17 10 7 16 Furkan Durmuş Altın: 16 9 7 16 Özkan Yılmaz: 17 10 7 16 Süleyman Başar: 16 9 7 16 Ünal Karaman: 15 8 7 14 Kürşat Şevki Korkmaz: 16 9 7 14 Yıldıray Akın: 14 7 7 14 Recep Taslak: 13 6 7 12 Recep Kara: 14 8 6 12 Tanju Gemici: 9 6 3 12 İsmail Erkal: 13 6 7 10 Faruk Akkoyun: 12 5 7 10 Emre Erkal: 12 5 7 10 Yalçın Üncül: 11 4 7 8 Ali Rıza Kaya: 11 5 6 8 Hasan Cengiz: 11 4 7 8 Cengizhan Şimşek: 8 4 4 8 Serkan Serttürk: 11 4 7 6 Serhat Balcı: 8 3 5 6 Okan Acar: 10 3 7 6 Bekir Eryücel: 17 10 7 6 Kaan Kaya: 11 4 7 6 Ali Yanatma: 12 5 7 6 Hamza Köseoğlu: 12 5 7 6 Ali Güngör Ekin: 9 2 7 4 Ali Altun: 9 2 7 4 Rıza Yıldırım: 9 3 6 4 Süleyman Aykırı: 9 2 7 4 Salih Dorum: 10 3 7 4 Mecit Yıldırım: 9 3 6 4 Abdullah Güngör: 8 2 6 4 İsmail Güzel: 8 1 7 2 Onur Şenel: 8 1 7 2 Gökhan Arıcı: 8 1 7 2 Atilla Güzel: 6 1 5 2 Ahmet Selbest: 9 2 7 2 Hüseyin İyican: 7 1 6 2 Onur Balcı: 8 1 7 2 Erkan Ertan: 8 1 7 2 Arif Akın: 7 1 6 2 Ahmet Kavakçı: 8 1 7 2 Yunus Emre Yaman: 18 11 7 2 Menderes Saltık: 8 1 7 0 Salih Erinç: 7 1 6 0 İbrahim Çoraman: 7 0 7 0 Ali Gökçen: 7 0 7 0 Recep Çakır: 7 0 7 0 Osman Özgün: 7 0 7 0 Şahali Kurt: 6 0 6 0 Ramazan Bircan: 7 0 7 0 Mustafa Kemal Karaboğa: 5 0 5 0 Hasan Zeybek: 7 0 7 0 Hüseyin Demir: 7 0 7 0 Semih Turgut: 7 0 7 0 Fatih Çakıroğlu: 7 0 7 0 Hakan Çalışır: 7 0 7 0 Fatih Koyuncu: 7 0 7 0

2023 BAŞALTI PEHLİVAN PUAN DURUMU

Hamza Özkaradeniz: 32 26 6 47 Yıldıray Pala: 27 22 5 45 Metin Alpaslan Temizce: 28 22 6 42 Serhat Elvan: 29 22 7 40 Tolga Turan: 29 22 7 39 Abdulrefik Öner: 27 20 7 35 Emirhan Ergin: 25 19 6 35 Seçkin Duman: 27 20 7 34 Onur Susuz: 25 18 7 33 Erdal Duman: 23 17 6 33

2023 BÜYÜK ORTA PEHLİVANI PUAN DURUMU