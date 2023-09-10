BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU 2023 | Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta Pehlivanı puan durumları

BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU 2023 | Türk tarihinin en eski ve geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş, minderde birbirni yenmeye çalışan başpehlivanların Elmalı final karşılaşması ile devam ediyor. Bu yıl 671. kez düzenlenen ve Kırkpınar'dan 9 yıl önce başladığı bilinen Elmalı Yağlı Güreşleri'nin finalinde, 70 başpehlivan ve 1200 sporcu yarışacak. İşte Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta Pehlivanı puan durumları...
2023 BAŞPEHLİVAN PUAN DURUMU
Puan durumları Oynadığı Maç - Galibiyet - Mağlubiyet - Puan şeklinde sıralanmıştır.
- Orhan Okulu: 38 34 4 71
- Ali Gürbüz: 30 26 4 62
- Serhat Gökmen: 27 21 6 42
- Hüseyin Gümüşalan: 27 21 6 42
- Yusuf Can Zeybek:26 20 6 40
- İsmail Balaban: 24 18 6 38
- İsmail Koç: 25 18 7 36
- Serdar Yıldırım: 24 17 7 30
- Mehmet Yeşil Yeşil: 23 16 7 28
- Mustafa Batu: 21 14 7 28
- Ertuğrul Dağdeviren: 19 13 6 24
- Fatih Atlı: 18 11 7 22
- Nedim Gürel: 20 13 7 22
- Mustafa Taş: 21 14 7 22
- Mustafa Doğan Özkaya: 18 12 6 20
- Ali İhsan Batmaz: 19 12 7 20
- Enes Doğan: 23 16 7 20
- Osman Kan: 22 16 6 20
- Osman Aynur: 18 11 7 18
- Mustafa Arslan: 17 10 7 16
- Turan Balaban: 17 10 7 16
- Furkan Durmuş Altın: 16 9 7 16
- Özkan Yılmaz: 17 10 7 16
- Süleyman Başar: 16 9 7 16
- Ünal Karaman: 15 8 7 14
- Kürşat Şevki Korkmaz: 16 9 7 14
- Yıldıray Akın: 14 7 7 14
- Recep Taslak: 13 6 7 12
- Recep Kara: 14 8 6 12
- Tanju Gemici: 9 6 3 12
- İsmail Erkal: 13 6 7 10
- Faruk Akkoyun: 12 5 7 10
- Emre Erkal: 12 5 7 10
- Yalçın Üncül: 11 4 7 8
- Ali Rıza Kaya: 11 5 6 8
- Hasan Cengiz: 11 4 7 8
- Cengizhan Şimşek: 8 4 4 8
- Serkan Serttürk: 11 4 7 6
- Serhat Balcı: 8 3 5 6
- Okan Acar: 10 3 7 6
- Bekir Eryücel: 17 10 7 6
- Kaan Kaya: 11 4 7 6
- Ali Yanatma: 12 5 7 6
- Hamza Köseoğlu: 12 5 7 6
- Ali Güngör Ekin: 9 2 7 4
- Ali Altun: 9 2 7 4
- Rıza Yıldırım: 9 3 6 4
- Süleyman Aykırı: 9 2 7 4
- Salih Dorum: 10 3 7 4
- Mecit Yıldırım: 9 3 6 4
- Abdullah Güngör: 8 2 6 4
- İsmail Güzel: 8 1 7 2
- Onur Şenel: 8 1 7 2
- Gökhan Arıcı: 8 1 7 2
- Atilla Güzel: 6 1 5 2
- Ahmet Selbest: 9 2 7 2
- Hüseyin İyican: 7 1 6 2
- Onur Balcı: 8 1 7 2
- Erkan Ertan: 8 1 7 2
- Arif Akın: 7 1 6 2
- Ahmet Kavakçı: 8 1 7 2
- Yunus Emre Yaman: 18 11 7 2
- Menderes Saltık: 8 1 7 0
- Salih Erinç: 7 1 6 0
- İbrahim Çoraman: 7 0 7 0
- Ali Gökçen: 7 0 7 0
- Recep Çakır: 7 0 7 0
- Osman Özgün: 7 0 7 0
- Şahali Kurt: 6 0 6 0
- Ramazan Bircan: 7 0 7 0
- Mustafa Kemal Karaboğa: 5 0 5 0
- Hasan Zeybek: 7 0 7 0
- Hüseyin Demir: 7 0 7 0
- Semih Turgut: 7 0 7 0
- Fatih Çakıroğlu: 7 0 7 0
- Hakan Çalışır: 7 0 7 0
- Fatih Koyuncu: 7 0 7 0
2023 BAŞALTI PEHLİVAN PUAN DURUMU
- Hamza Özkaradeniz: 32 26 6 47
- Yıldıray Pala: 27 22 5 45
- Metin Alpaslan Temizce: 28 22 6 42
- Serhat Elvan: 29 22 7 40
- Tolga Turan: 29 22 7 39
- Abdulrefik Öner: 27 20 7 35
- Emirhan Ergin: 25 19 6 35
- Seçkin Duman: 27 20 7 34
- Onur Susuz: 25 18 7 33
- Erdal Duman: 23 17 6 33
2023 BÜYÜK ORTA PEHLİVANI PUAN DURUMU
- İmran Vardi: 33 27 6 51
- Rıza Durmuş: 25 21 4 48
- Emre Duman: 30 23 6 47
- Mehmet Kırat: 29 23 6 46
- Burak Bozkurt: 30 23 7 41
- Abdil Murat Aldam: 30 23 7 40
- Batuhan Güzel: 28 21 7 36
- Alparslan Tekmen: 26 19 7 33
- Muhammet Emin: 24 17 7 28
- Osman Tokköz: 22 15 7 26