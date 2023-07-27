YKS EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2023 | AYT TM puanıyla hangi üniversitelerde, hangi bölümler okunur?

YKS EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2023 | ÖSYM'nin gerçekleştirdiği, milyonlarca adayın başvurduğu ve insanlar için önemli bir dönüm noktası olduğu düşünülen YKS sınavlarında tercihler için geri sayım devam ediyor. Sınava katılan adaylar, sınavın ilk oturumu olan TYT'nin ardından girdikleri AYT ile hangi bölümlerde eğitim alabileceğini sorguluyor. Peki AYT eşit ağırlık - TM puanıyla hangi üniversitelerde, hangi bölümler okunur?

AYT TM PUANIYLA HANGİ ÜNİVERSİTELERDE, HANGİ BÖLÜMLER OKUNUR?

Aşağıda yer alan bölümler, çeşitli vakıf ve devlet üniversitelerinde yer almakla birlikte kontenjanların dolmaması halinde bazı üniversitelerde bölümlerin açılmaması söz konusudur. Bu nedenle, tercih yapmadan önce kılavuz dikkatlice kontrol edilmelidir.

🖍Aile ve Tüketici Bilimleri (4 Yıllık)

🖍Antrenörlük Eğitimi (4 Yıllık)

🖍Antropoloji (4 Yıllık)

🖍Arkeoloji (4 Yıllık)

🖍Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi (4 Yıllık)

🖍Bankacılık (4 Yıllık)

🖍Bankacılık ve Finans (4 Yıllık)

🖍Bankacılık ve Sigortacılık (4 Yıllık)

🖍Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Bilim Tarihi (4 Yıllık)

🖍Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)

🖍Çocuk Gelişimi (4 Yıllık)

🖍Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Egzersiz ve Spor Bilimleri (4 Yıllık)

🖍Ekonometri (4 Yıllık)

🖍Ekonomi (4 Yıllık)

🖍Ekonomi ve Finans (4 Yıllık)

🖍Elektronik Ticaret ve Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Enerji Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Felsefe (4 Yıllık)

🖍Felsefe Grubu Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Finans ve Bankacılık (4 Yıllık)

🖍Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Girişimcilik (4 Yıllık)

🖍Grafik Sanatlar (4 Yıllık)

🖍Grafik Tasarımı (4 Yıllık)

🖍Gümrük İşletme (4 Yıllık)

🖍Havacılık Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Hukuk (4 Yıllık)

🖍İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık)

🖍İktisadi ve İdari Bilimler Programları (4 Yıllık)

🖍İktisadi ve İdari Programlar (4 Yıllık)

🖍İktisat (4 Yıllık)

🖍İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık)

🖍İslam İktisadı ve Finans (4 Yıllık)

🖍İşletme (4 Yıllık)

🖍İşletme Yönetimi (2 Yıllık)

🖍Kamu Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Klasik Arkeoloji (4 Yıllık)

🖍Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (4 Yıllık)

🖍Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık)

🖍Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık)

🖍Lojistik (2 Yıllık)

🖍Lojistik Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Maliye (4 Yıllık)

🖍Mimarlık (4 Yıllık)

🖍Moda Tasarımı (4 Yıllık)

🖍Muhasebe ve Denetim (4 Yıllık)

🖍Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Müzecilik (4 Yıllık)

🖍Organik Tarım İşletmeciliği (4 Yıllık)

🖍Otel Yöneticiliği (4 Yıllık)

🖍Pazarlama (4 Yıllık)

🖍Politika ve Ekonomi (4 Yıllık)

🖍Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4 Yıllık)

🖍Psikoloji (4 Yıllık)

🖍Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (4 Yıllık)

🖍Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık)

🖍Rekreasyon (4 Yıllık)

🖍Sağlık Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (4 Yıllık)

🖍Sermaye Piyasası (4 Yıllık)

🖍Seyahat İşletmeciliği (4 Yıllık)

🖍Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (4 Yıllık)

🖍Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Sigortacılık (4 Yıllık)

🖍Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık)

🖍Sigortacılık ve Risk Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (4 Yıllık)

🖍Siyasal Bilimler (4 Yıllık)

🖍Siyaset Bilimi (4 Yıllık)

🖍Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık)

🖍Sosyal Hizmet (4 Yıllık)

🖍Sosyoloji (4 Yıllık)

🖍Spor Yöneticiliği (4 Yıllık)

🖍Takı Tasarımı (4 Yıllık)

🖍Tapu Kadastro (4 Yıllık)

🖍Tarım Ekonomisi (4 Yıllık)

🖍Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (4 Yıllık)

🖍Tarih Öncesi Arkeolojisi (4 Yıllık)

🖍Tekstil Tasarımı (4 Yıllık)

🖍Tekstil ve Moda Tasarımı (4 Yıllık)

🖍Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık)

🖍Turizm ve Otel İşletmeciliği (4 Yıllık)

🖍Türk İslam Arkeolojisi (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Finans (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Finans ve Bankacılık (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Girişimcilik (4 Yıllık)

🖍Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık)

🖍Uluslararası İşletme Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Ticaret (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Ticaret ve Finans (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık)

🖍Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (4 Yıllık)

🖍Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (4 Yıllık)

🖍Yönetim Bilimleri Programları (4 Yıllık)

🖍Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık)