YKS SAYISAL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2023 | AYT sayısal puanıyla hangi üniversitelerde, hangi bölümler okunur?

YKS SAYISAL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2023 | ÖSYM'nin gerçekleştirdiği, milyonlarca adayın başvurduğu ve insanlar için önemli bir dönüm noktası olduğu düşünülen YKS sınavlarıda tercihler için geri sayım devam ediyor. Sınava katılan adaylar, sınavın ilk oturumu olan TYT'nin ardından girdikleri AYT ile hangi bölümlerde eğitim alabileceğini sorguluyor. Peki AYT sayısal puanıyla hangi üniversitelerde, hangi bölümler okunur?

AYT SAYISAL PUANIYLA HANGİ ÜNİVERSİTELERDE, HANGİ BÖLÜMLER OKUNUR?

Aşağıda yer alan bölümler, çeşitli vakıf ve devlet üniversitelerinde yer almakla birlikte kontenjanların dolmaması halinde bazı üniversitelerde bölümlerin açılmaması söz konusudur. Bu nedenle, tercih yapmadan önce kılavuz dikkatlice kontrol edilmelidir.

🖍 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Adli Bilimler (4 Yıllık)

🖍Adli Bilişim Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık)

🖍Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık)

🖍Bahçe Bitkileri (4 Yıllık)

🖍Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Basım Teknolojileri (4 Yıllık)

🖍Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık)

🖍Bilgi Güvenliği Teknolojisi (4 Yıllık)

🖍Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık)

🖍Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4 Yıllık)

🖍Bitki Koruma (4 Yıllık)

🖍Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık)

🖍Biyoenformatik ve Genetik (4 Yıllık)

🖍Biyokimya (4 Yıllık)

🖍Biyoloji (4 Yıllık)

🖍Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Biyomühendislik (4 Yıllık)

🖍Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Biyoteknoloji (4 Yıllık)

🖍Cevher Hazırlama Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Çevre Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Deri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık)

🖍Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık)

🖍Diş Hekimliği (4 Yıllık)

🖍Ebelik (4 Yıllık)

🖍Eczacılık (4 Yıllık)

🖍Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık)

🖍Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık)

🖍Enerji Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Ergoterapi (4 Yıllık)

🖍Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Fizik (4 Yıllık)

🖍Fizik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık)

🖍Fotonik (4 Yıllık)

🖍Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Gemi ve Yat Tasarımı (4 Yıllık)

🖍Genetik ve Biyomühendislik (4 Yıllık)

🖍Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (4 Yıllık)

🖍Geomatik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Gerontoloji (4 Yıllık)

🖍Gıda Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Gıda Teknolojisi (4 Yıllık)

🖍Harita Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık)

🖍Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık)

🖍Hemşirelik (4 Yıllık)

🖍Hidrojeoloji Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍İç Mimarlık (4 Yıllık)

🖍İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍İmalat Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍İstatistik (4 Yıllık)

🖍İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık)

🖍İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık)

🖍İşletme Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık)

🖍Kimya (4 Yıllık)

🖍Kimya Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Kimya-Biyoloji Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Maden Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Makine Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık)

🖍Matematik (4 Yıllık)

🖍Matematik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık)

🖍Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık)

🖍Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Meteoroloji Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Mimarlık (4 Yıllık)

🖍Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık)

🖍Moleküler Biyoteknoloji (4 Yıllık)

🖍Mühendislik Programları (4 Yıllık)

🖍Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (4 Yıllık)

🖍Nanobilim ve Nanoteknoloji (4 Yıllık)

🖍Nanoteknoloji Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Nükleer Enerji Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Odyoloji (4 Yıllık)

🖍Optik ve Akustik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Orman Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Ortez ve Protez (4 Yıllık)

🖍Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Perfüzyon (4 Yıllık)

🖍Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık)

🖍Pilotaj (4 Yıllık)

🖍Polimer Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Raylı Sistemler Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Süt Teknolojisi (4 Yıllık)

🖍Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık)

🖍Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık)

🖍Tarımsal Genetik Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık)

🖍Tarla Bitkileri (4 Yıllık)

🖍Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Tıp (4 Yıllık)

🖍Tıp Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Tohum Bilimi ve Teknolojisi (4 Yıllık)

🖍Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık)

🖍Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık)

🖍Uçak Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık)

🖍Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık)

🖍Uçak Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (4 Yıllık)

🖍Uzay Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Uzay ve Uydu Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Veterinerlik (4 Yıllık)

🖍Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (4 Yıllık)

🖍Yapay Zeka Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Yazılım Geliştirme (4 Yıllık)

🖍Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık)

🖍Ziraat Mühendisliği Programları (4 Yıllık)

🖍Zootekni (4 Yıllık)