Fenerbahçe'de sıra Alexander Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Fenerbahçe'de sıra Alexander Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını forvet transferine çevirdi. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'u istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Turkcell Süper Kupa şampiyonu Fenerahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç transferi açıkladı.

Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ve Beşiktaş forması giyen Mert Günok'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi.

Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için temaslar sürüyor.

Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Domenico Tedesco'nun çok beğendiği ve transferine onay verdiği 30 yaşındaki yıldız forvet için Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler de hızlı şekilde sonuç almayı planlıyor.

Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Alexander Sörloth bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı.

Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Norveçli santrfor, 7 gol ve 1 asist kaydederek 8 gole doğrudan etki etti.

Fenerbahçe'de sıra Sörloth'a geldi! Görüşmeler hızlandı

Sörloth'un İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

