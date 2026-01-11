İspanya Süper Kupa'da Real Madrid'i deviren Barcelona şampiyon oldu!

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı.
Gol düellosuna sahne olan El Clasico'yu Barcelona 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golleri 36', 73' Raphinha ve 45. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Real Madrid'in golleri 45. dakikada Junior Vinicius ve 45+7. dakikada Gonzalo kaydetti.
Barcelona'da Frenkie de Jong 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Milli futbolcumuz Arda Güler 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.