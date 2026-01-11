CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İspanya Süper Kupa'da Real Madrid'i deviren Barcelona şampiyon oldu!

İspanya Süper Kupa'da Real Madrid'i deviren Barcelona şampiyon oldu!

İspanya Süper Kupa final maçında Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona şampiyon oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 00:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya Süper Kupa'da Real Madrid'i deviren Barcelona şampiyon oldu!

İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Gol düellosuna sahne olan El Clasico'yu Barcelona 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golleri 36', 73' Raphinha ve 45. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Real Madrid'in golleri 45. dakikada Junior Vinicius ve 45+7. dakikada Gonzalo kaydetti.

Barcelona'da Frenkie de Jong 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Milli futbolcumuz Arda Güler 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi...
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
Arda Güler ilk 11'deydi ancak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:50
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:41
İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! 00:04
Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kimdir? 23:50
Bayern Münih'ten Wolfsburg'a 8 gol birden! Bayern Münih'ten Wolfsburg'a 8 gol birden! 22:30
Ziraat Bankkart Fenerbahçe'ye set vermedi! Ziraat Bankkart Fenerbahçe'ye set vermedi! 22:20
Daha Eski
Pendik'te gol sesi çıkmadı! Pendik'te gol sesi çıkmadı! 22:15
M. United'ı eleyen Brighton üst tura çıktı! M. United'ı eleyen Brighton üst tura çıktı! 22:12
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... 21:46
Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Arda Güler ilk 11'deydi ancak... 21:27
Kristoffer Ajer hayatı ve kariyeri Kristoffer Ajer hayatı ve kariyeri 21:11
Barcelona - R. Madrid CANLI | Barcelona - R. Madrid CANLI | 21:05