CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 12 Ocak?

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 OCAK 2026 | Ocak ayının ilk günlerinde sergilediği hızlı yükselişle yatırımcısına kazanç sağlayan altın piyasasında, yeni haftaya girilirken dikkatler güncel fiyatlara çevrildi. Piyasaların açılmasıyla birlikte "Gram altın kaç TL?", "Altın yükselişini sürdürüyor mu?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi canlı altın fiyatlarına dair merak edilen detaylar…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.352,01 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.352,81 TL

12 OCAK PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,12 (Alış) - 43,15 (Satış)

◼EURO: 50,28 (Alış) - 50,37 (Satış)

◼STERLİN: 57,78 (Alış) - 58,06 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (12 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.352,01₺

▶Gram Altın Satış: 6.352,81₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.514,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.583,00₺

▶Yarım Altın Alış: 21.028,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.166,00₺

▶Tam Altın Alış: 41.923,00₺

▶Tam Altın Satış: 42.167,00₺

▶Ata Altın Alış: 43.052,00₺

▶Ata Altın Satış: 43.332,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.867,26₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.125,81₺

▶Gümüş Alış: 115,52₺

▶Gümüş Satış: 115,60₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Ocak Pazartesi günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.