Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 12 Ocak?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 12 Ocak?

Yükseliş trendini sürdüren ve rekor seviyelerle dikkat çeken altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Hafta sonu itibarıyla araştırmalarını hızlandıran pek çok kişi, "12 Ocak Pazartesi altın ne kadar?" ve "Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları" gibi konuları incelemeye devam ediyor. Ayrıca, güncel fiyatları da mercek altına alınıyor. Altın piyasasındaki son durum, ekonomi gündemindeki yerini koruyor. İşte, 12 Ocak Pazartesi Kapalı Çarşı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 12 Ocak?

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 OCAK 2026 | Ocak ayının ilk günlerinde sergilediği hızlı yükselişle yatırımcısına kazanç sağlayan altın piyasasında, yeni haftaya girilirken dikkatler güncel fiyatlara çevrildi. Piyasaların açılmasıyla birlikte "Gram altın kaç TL?", "Altın yükselişini sürdürüyor mu?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi canlı altın fiyatlarına dair merak edilen detaylar…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.352,01 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.352,81 TL

Canlı altın fiyatları 12 Ocak 2026

12 OCAK PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,12 (Alış) - 43,15 (Satış)

◼EURO: 50,28 (Alış) - 50,37 (Satış)

◼STERLİN: 57,78 (Alış) - 58,06 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (12 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.352,01₺

Gram Altın Satış: 6.352,81₺

Çeyrek Altın Alış: 10.514,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.583,00₺

Yarım Altın Alış: 21.028,00₺

Yarım Altın Satış: 21.166,00₺

Tam Altın Alış: 41.923,00₺

Tam Altın Satış: 42.167,00₺

Ata Altın Alış: 43.052,00₺

Ata Altın Satış: 43.332,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.867,26₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.125,81₺

Gümüş Alış: 115,52₺

Gümüş Satış: 115,60₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Ocak Pazartesi günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.

