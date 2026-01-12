CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

Ara transferde düğmeye basan Galatasaray yönetimi orta saha transferi için kesenin ağzını açtı. Fabian Ruiz'i gündemine alan sarı kırmızılılar yıldız oyuncu için astronomik rakam ödemeye hazır. İspanyol basını, orta saha transferini bitirmek için Galatasaray'ın görüşmelere başladığını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

Transfer döneminde henüz somut bir adım atamayan G.Saray, orta sahada çok büyük düşünüyor. Dünyanın sayılı orta sahalarından birisini kadrosuna katmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Fransız devi PSG forması giyen Fabian Ruiz ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

İspanya'da yayın yapan Cadena SER radyosu da Ruiz ile G.Saray arasındaki temaslara değindi. Başarılı futbolcu için G.Saray'ın 30 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardığını ifade eden İspanyollar, görüşmelerin başladığını duyurdu.

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

CAMPOS-KAVUKÇU GÖRÜŞTÜ
Haberde PSG'nin olası ayrılık için 40 milyon euro talep ettiği ifade edilirken taraflar arasındaki farkın 10 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtildi.

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

Kulübü ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü ile sözleşme uzatmak için yeniden masaya oturmayı düşünmüyor.

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

PSG'de transferden sorumlu isim olan Luis Campos ile Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun bir araya geldiğini iddia eden Cadena SER, Galatasaray'ın kiralama teklifinde bulunduğu ve satın alma için de 30 milyon euro önerdiğini iddia etti.

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE!
İspanyol basını, Luiz ile ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. İspanyol yıldızın sözleşmesinde G.Saray'ı yakından ilgilendiren özel bir madde olduğu iddia edildi.

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

Sezon sonunda eğer Ruiz ayrılmak isterse, 30 milyon euro'yu getiren takıma gidebiliyor.

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

Bu serbest kalma maddesini bilen G.Saray'ın da 30 milyon euro önerdiği belirtildi.

Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...

OYUNUN HER YÖNÜNDE VAR
Fabian Ruiz, İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen dünya standartlarında önemli bir futbolcu. Orta alanda görev alan Ruiz, oyunun çift yönünü başarıyla gerçekleştiriyor.

