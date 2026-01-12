Galatasaray Fabian Ruiz için kesenin ağzını açtı! Ödenecek rakam...
Ara transferde düğmeye basan Galatasaray yönetimi orta saha transferi için kesenin ağzını açtı. Fabian Ruiz'i gündemine alan sarı kırmızılılar yıldız oyuncu için astronomik rakam ödemeye hazır. İspanyol basını, orta saha transferini bitirmek için Galatasaray'ın görüşmelere başladığını duyurdu. İşte detaylar...
Transfer döneminde henüz somut bir adım atamayan G.Saray, orta sahada çok büyük düşünüyor. Dünyanın sayılı orta sahalarından birisini kadrosuna katmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Fransız devi PSG forması giyen Fabian Ruiz ile yakından ilgileniyor.
İspanya'da yayın yapan Cadena SER radyosu da Ruiz ile G.Saray arasındaki temaslara değindi. Başarılı futbolcu için G.Saray'ın 30 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardığını ifade eden İspanyollar, görüşmelerin başladığını duyurdu.
CAMPOS-KAVUKÇU GÖRÜŞTÜ Haberde PSG'nin olası ayrılık için 40 milyon euro talep ettiği ifade edilirken taraflar arasındaki farkın 10 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtildi.
Kulübü ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü ile sözleşme uzatmak için yeniden masaya oturmayı düşünmüyor.
PSG'de transferden sorumlu isim olan Luis Campos ile Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun bir araya geldiğini iddia eden Cadena SER, Galatasaray'ın kiralama teklifinde bulunduğu ve satın alma için de 30 milyon euro önerdiğini iddia etti.
SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE! İspanyol basını, Luiz ile ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. İspanyol yıldızın sözleşmesinde G.Saray'ı yakından ilgilendiren özel bir madde olduğu iddia edildi.
Sezon sonunda eğer Ruiz ayrılmak isterse, 30 milyon euro'yu getiren takıma gidebiliyor.
Bu serbest kalma maddesini bilen G.Saray'ın da 30 milyon euro önerdiği belirtildi.
OYUNUN HER YÖNÜNDE VAR Fabian Ruiz, İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen dünya standartlarında önemli bir futbolcu. Orta alanda görev alan Ruiz, oyunun çift yönünü başarıyla gerçekleştiriyor.
Hem geriden topla çıkabilen, hem de harika paslara sahip olan Ruiz, şut konusunda da başarılı bir futbolcu.