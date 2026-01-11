Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından Galatasaray'da çalışmalar büyük bir gizlilik ile hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar, yarıştıkları her kulvarda başarı hedeflerken kadroya yapacakları takviyeler için titizlikle hareket ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Transfer sürecine dair eleştirilere de saygı duyuyorum. Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray'a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadeleri ile taraftarların yüreğine su serpti.