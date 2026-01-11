CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Ara transfer dönemi için temaslarını sürdüren Galatasaray'ın Teun Koopmeiners için teklif hazırlığında olduğu ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan dünyaca ünlü transfer uzmanı, iddiaları yalanladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 16:54



ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından Galatasaray'da çalışmalar büyük bir gizlilik ile hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar, yarıştıkları her kulvarda başarı hedeflerken kadroya yapacakları takviyeler için titizlikle hareket ediyor.

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Transfer sürecine dair eleştirilere de saygı duyuyorum. Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray'a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadeleri ile taraftarların yüreğine su serpti.

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Bu doğrultuda özellikle dış basında yer alan iddialar dikkat çekti. Bu iddialardan biri ise son zamanlarda büyük merak uyandıran Teun Koopmeiners'in transferiydi. Galatasaray'ın Hollandalı yıldız için devrede olduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Konu ile ilgili açıklama dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano'dan geldi. İtalyan gazeteci, Cimbom'un bu konuda somut bir adım atmadığını açıkladı.

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Koopmeiners'in tamamen Juventus'a odaklı olduğu aktarılırken Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu ve teklif sunmaya hazırlandığı haberleri yalanlandı.

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Serie A ekibinde henüz beklenen çıkışı yakalayamayan yetenekli 10 numara için devre arasında herhangi bir ayrılık planlanmadığı aktarıldı.

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

27 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2024'te Atalanta'dan Juventus'a 58.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

Futbola AZ Alkmaar altyapısında başlayan Koopmeiners, bu sezon Serie A'da çıktığı 17 maçta 1.136 dakika süre almasına rağmen henüz herhangi bir gol katkısı sunamadı.

Galatasaray'da Koopmeiners gelişmesi! Transfer iddiaları yalanlandı

İşte Fabrizio Romano'nun haberi...

