Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lazio’dan transfer edilen Matteo Guendouzi, imzadan iki gün sonra çıktığı Süper Kupa derbisine damga vurdu. Takıma çok çabuk uyum sağlayan Fransız yıldız, ‘nokta atışı’ transfer olduğunu kanıtladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Guendouzi için atılan manşetler... (FB spor haberi)
Üstün bir oyun sonrası ezeli rakibi Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de yeni transfer Matteo Guendouzi'nin müthiş performansı sevinci ikiye katladı.
Perşembe günü resmi sözleşmeyi imzalayan ve takımla sadece tek antrenmana çıkan Fransız yıldız, dev karşılaşmaya mührünü vurdu.
İlk 11'de görev alan 26 yaşındaki futbolcu, takımının Galatasaray orta sahasına üstünlük kurmasında başrolü oynadı.
JENERİKLİK GOL ATTI
Mücadele gücü ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çeken Guendouzi, top kullanmada ne kadar maharetli olduğunu da gösterdi.
Sarı-lacivertli takıma çok çabuk adapte olan yıldız oyuncu, başarılı performansını ceza sahası dışından attığı jeneriklik golle taçlandırdı.
'Maçın oyuncusu' seçilen tecrübeli futbolcu, yüzde 79 (27/34) pas isabet oranıyla oynarken 8.8 puan aldı.
İlk resmi maçında İlk kupasını kaldıran Fransız oyuncu, 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı.
KARİYERİNDE İKİNCİ KUPASI
İlk maçında taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Matteo Guendouzi, kariyerindeki ikinci kupasını kaldırdı. Fransız orta saha, 2020 yılında Premier Lig devi Arsenal'in forması giydiği dönemde İngiltere Kupası'nı kazanmıştı.
AVRUPA'DA MANŞET OLDU
Fransız yıldızın G.Saray derbisindeki oyunu, Avrupa'da gündem oldu.
L'Equipe: "Guendouzi, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı. Süper Kupa finalinde ilk kez sahaya çıkan 26 yaşındaki Fransız orta saha, gol de attı."
Sportmediaset: "Guendouzi, Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'a karşı bir gol ve kupa."
La Gazzetta dello Sport: "Guendouzi, valizlerini boşaltmaya bile vakit bulamadan adını skor tabelasına yazdırdı."