Ziraat Türkiye Kupası
Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lazio’dan transfer edilen Matteo Guendouzi, imzadan iki gün sonra çıktığı Süper Kupa derbisine damga vurdu. Takıma çok çabuk uyum sağlayan Fransız yıldız, ‘nokta atışı’ transfer olduğunu kanıtladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Guendouzi için atılan manşetler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

Üstün bir oyun sonrası ezeli rakibi Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de yeni transfer Matteo Guendouzi'nin müthiş performansı sevinci ikiye katladı.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

Perşembe günü resmi sözleşmeyi imzalayan ve takımla sadece tek antrenmana çıkan Fransız yıldız, dev karşılaşmaya mührünü vurdu.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

İlk 11'de görev alan 26 yaşındaki futbolcu, takımının Galatasaray orta sahasına üstünlük kurmasında başrolü oynadı.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

JENERİKLİK GOL ATTI

Mücadele gücü ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çeken Guendouzi, top kullanmada ne kadar maharetli olduğunu da gösterdi.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

Sarı-lacivertli takıma çok çabuk adapte olan yıldız oyuncu, başarılı performansını ceza sahası dışından attığı jeneriklik golle taçlandırdı.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

'Maçın oyuncusu' seçilen tecrübeli futbolcu, yüzde 79 (27/34) pas isabet oranıyla oynarken 8.8 puan aldı.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

İlk resmi maçında İlk kupasını kaldıran Fransız oyuncu, 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

KARİYERİNDE İKİNCİ KUPASI

İlk maçında taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Matteo Guendouzi, kariyerindeki ikinci kupasını kaldırdı. Fransız orta saha, 2020 yılında Premier Lig devi Arsenal'in forması giydiği dönemde İngiltere Kupası'nı kazanmıştı.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

AVRUPA'DA MANŞET OLDU

Fransız yıldızın G.Saray derbisindeki oyunu, Avrupa'da gündem oldu.

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

L'Equipe: "Guendouzi, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı. Süper Kupa finalinde ilk kez sahaya çıkan 26 yaşındaki Fransız orta saha, gol de attı."

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

Sportmediaset: "Guendouzi, Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'a karşı bir gol ve kupa."

Guendouzi Avrupa'da manşetleri süsledi! "Valizlerini boşaltmaya vakit bulamadan..."

La Gazzetta dello Sport: "Guendouzi, valizlerini boşaltmaya bile vakit bulamadan adını skor tabelasına yazdırdı."

