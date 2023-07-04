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AĞRI LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Ağrı taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

LGS'de tercih zamanının başlamasıyla birlikte adaylar, Ağrı'da sınavla öğrenci alan liselerin taban puanlarını araştırmaya koyuldu. MEB tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilendirmelerle yapılan tercih işlemleri için, arama motorlarında araştırılan 'Ağrı lise taban puanları 2023, LGS Ağrı taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 07:50
AĞRI LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Ağrı taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

AĞRI LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Ağrı'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Ağrı LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Ağrı lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...

AĞRI LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.

AĞRI LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.

AĞRI İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI

  • 50573 MERKEZ Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 408,2531 8,53 475,2722 0,71
  • 50160 PATNOS Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 360,1383 18 427,3716 5,61
  • 65414 DOĞUBAYAZIT Ömer Çoktin Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 356,4538 18,89 436,173 4,45
  • 39716 MERKEZ Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 330,4004 25,86 386,1488 12,46
  • 50558 MERKEZ Dağı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 355,4109 19,14 407,2059 8,7
  • 49613 MERKEZ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 348,5539 20,84 406,9189 8,75
  • 39713 DOĞUBAYAZIT Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 315,9395 30,49 355,1241 19,21
  • 49737 MERKEZ Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 309,3234 32,79 390,9938 11,52
  • 49675 ELEŞKİRT Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 286,68 41,68 434,7382 4,63
  • 49656 MERKEZ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 271,3165 48,77 342,6419 22,38
  • 49687 PATNOS 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 248,8792 60,91 359,3991 18,18
  • 40060 DOĞUBAYAZIT Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 243,1592 64,42 348,6626 20,81
  • 72096 DOĞUBAYAZIT Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 228,3705 74,17 312,3631 31,72
  • 71853 DİYADİN Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 191,5081 95,79 359,6833 18,12
  • 50652 MERKEZ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 258,791 55,27 312,8205 31,56
  • 50313 MERKEZ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI İngilizce 246,9075 62,11 297,0156 37,41
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