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WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLERİ PEŞ PEŞE GETİRECEK! Taslak mesaj, telefon numarasız kullanım...

Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a herkesi sevindirecek yeni özellikler geliyor. Hem Whatsapp Web'te hem telefonlarda kullanılabilecek özellikler merakla bekleniyor. İşte herkesi heyecanlandıran o yenilikler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 17:20 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 17:30
WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLERİ PEŞ PEŞE GETİRECEK! Taslak mesaj, telefon numarasız kullanım...

Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması Whatsapp için yeni özellikler geliyor. Mesajlaşma, sesli mesaj gönderme, arama ve görüntülü arama özellikleri sayesinde milyonların hayatını kolaylaştıran Whatsapp'a yeni gelecek özellikler heyecan yarattı. İşte detaylar...

TASLAK MESAJ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Mesaj yazıp karşı tarafa göndermeyi unutanlar için harika bir özellik geliyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların oluşturdukları mesajları sohbet listesinde 'taslak' olarak görüntülemelerine olanak tanıyor.

GALERİDEKİ TÜM FOTOĞRAFLAR STICKER OLABİLECEK!

WhatsApp kullanıcılarının oldukça yaygın bir şekilde kullandığı "çıkartma" özelliği de beta sürümü 23.3.77'le değişti. Alınan bilgilere göre, WhatsApp artık kullanıcıların galerisindeki tüm fotoğrafları çıkartmaya dönüştürebilecek.

TELEFON NUMARASI ZORUNLULUĞU TARİH Mİ OLUYOR?

Whatsapp, yeni bir özelliği test ederek birçok kişiyi rahatlatacak. Whatsapp, takma ad sayesinde telefon numarası vermeden de kişilerin birbirlerini listesine eklemesini sağlayacak.

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