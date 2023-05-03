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MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI | 2023 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama

TÜİK'in Nisan enflasyon verilerini açıklaması ve Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Mayıs ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20
MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI | 2023 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama

2023 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştııyor. Yılın dördüncü enflasyon verisiyle birlikte kira artış oranı da belli olurken TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla Mayıs ayı kira artış oranı hesaplamasını haberimizde derledik...

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2.39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43.68'e geriledi.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.
Nisan ayı enflasyon ne kadar oldu? Devamını Oku BUNU DA OKU

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Mayıs ayı kira artış tutarı: 250 TL
  • Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250 TL

Örnek konut kirası: 2.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Mayıs ayı kira artış tutarı: 500 TL
  • Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500 TL

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Mayıs ayı kira artış tutarı: 750 TL
  • Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3750 TL

Örnek konut kirası: 4.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Mayıs ayı kira artış tutarı: 1000 TL
  • Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 5000 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Mayıs ayı kira artış tutarı: 1250 TL
  • Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6250 TL

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