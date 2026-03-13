Ramazan Bayramı tatili boyunca seyahat edecek veya bayram ziyaretlerinde bulunacak vatandaşlar için Meteoroloji'den kritik veriler geldi. MGM tarafından yayımlanan orta vadeli tahmin haritasına göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklense de yağışlı sistemler yurdu terk etmiyor. Bayramın ilk günlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 'kuvvetli yağış' ve 'toz taşınımı' uyarıları dikkat çekerken, batı illerinde ise puslu ama ılık bir hava tablosu öngörülüyor. Özellikle iç kesimlerdeki toz taşınımı ve doğudaki çığ riski, bayram yolculuğuna çıkacak sürücüler için görüş mesafesi ve yol güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Peki, bayramda yağmur yapacak mı? Hava nasıl olacak? İşte bayram için çıkan meteorolojik uyarılar...
Bayramda hava nasıl olacak? 2026 Ramazan Bayramı il il hava durumu tahmini
Milyonların heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram haftasını da kapsayan 14-20 Mart 2026 tarihli hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken; iç ve doğu bölgelerde sağanak yağış ve yer yer kar yağışı geçişleri bayram ziyaretlerine eşlik edecek. Özellikle Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi ve İç Anadolu’daki zirai don riskine karşı uyarılar peş peşe geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için gün gün bayramda hava durumu rehberi...
BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL? (20 MART CUMA)
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde tablo biraz daha netleşiyor. MGM verilerine göre, bayram namazı ve ziyaretlerin yapılacağı 20 Mart Cuma günü yurdun batısında bahar havası yaşanırken, doğusunda kış etkilerini sürdürecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere batı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu, güneşin yer yer yüzünü gösterdiği ılık bir bayram günü bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul'da 15-17°C, Ankara'da 14-16°C civarında olması öngörülüyor. Bayramın ilk günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Akdeniz genelinde az bulutlu ve açık, tam bir bayram havası hakim olacak; sıcaklıklar 20°C'nin üzerine çıkacak.
BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da bayramın Arife günü ve ilk günleri, güneşin bulutlar arasından yüzünü gösterdiği, açık havada vakit geçirmeye uygun bir atmosferle başlayacak. Ancak deniz üzerinden gelen nem, sabah saatlerinde puslu bir havaya neden olabilir. Bayramın birinci günü, İstanbul'da tatilin en güneşli ve en sıcak günü olmaya aday. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar tırmanırken, bayram ziyaretleri ve dışarıdaki etkinlikler için ideal bir ortam oluşacak. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise gökyüzündeki bulut yoğunluğu artmaya başlayacak.
Özellikle Boğaz hattı ve kuzey ilçelerde rüzgarın kuzeyden (poyraz) hafif sert esmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık, gölge alanlarda birkaç derece daha düşük olabilir. Bayramın son günü akşam saatlerinde Marmara genelinde artan bulutluluk, dönüş yoluna geçecek olanlar için yer yer hafif çiseleme şeklinde yağış ihtimalini de beraberinde getiriyor.
20 Mart Bayram 1. Gün: Az Bulutlu ve Güneşli
21 Mart Bayram 2. Gün: Parçalı Bulutlu
22 Mart Bayram 3. Gün: Çok Bulutlu
METEOROLOJİ'DEN BAYRAM UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda bayram süresince dikkat edilmesi gereken üç ana unsur öne çıkıyor:
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bayram ziyaretleri için bu bölgeleri kullananların çok dikkatli olması gerekiyor.
Toz Taşınımı: Bayramın ilk günlerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde Suriye üzerinden gelecek toz taşınımı görülebilir. Bu durum hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya neden olabilir.
Toz ve Rüzgar Hattı: 14-15 Mart tarihlerinde başlayan ve bayram haftasına sarkan toz taşınımı hattı, İç Anadolu'nun doğusundan Güneydoğu'ya doğru bir koridor oluşturuyor. Özellikle bayram yolculuklarında sürücülerin ani fırtına ve toz bulutlarına karşı tetikte olması tavsiye ediliyor.
