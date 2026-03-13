Bayramda hava nasıl olacak? 2026 Ramazan Bayramı il il hava durumu tahmini

Ramazan Bayramı tatili boyunca seyahat edecek veya bayram ziyaretlerinde bulunacak vatandaşlar için Meteoroloji'den kritik veriler geldi. MGM tarafından yayımlanan orta vadeli tahmin haritasına göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklense de yağışlı sistemler yurdu terk etmiyor. Bayramın ilk günlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 'kuvvetli yağış' ve 'toz taşınımı' uyarıları dikkat çekerken, batı illerinde ise puslu ama ılık bir hava tablosu öngörülüyor. Özellikle iç kesimlerdeki toz taşınımı ve doğudaki çığ riski, bayram yolculuğuna çıkacak sürücüler için görüş mesafesi ve yol güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Peki, bayramda yağmur yapacak mı? Hava nasıl olacak? İşte bayram için çıkan meteorolojik uyarılar...