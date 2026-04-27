Seren Ay elendi mi, diskalifiye mi oldu? 26 Nisan Pazar

26 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı, kim elendi? Acun Ilıcalı'dan flaş Seren Ay kararı! Survivor 2026'da sular durulmuyor! 26 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümde Seren Ay ve Lina arasındaki gerginlik fiziksel temasa dönüştü. Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın akıbeti hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Seren Ay diskalifiye mi oldu, elendi mi? İşte 26 Nisan Survivor son bölüm özeti ve tüm merak edilenler...

SEREN AY DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Gecenin en çok konuşulan olayı Seren Ay ve Lina arasında yaşanan büyük kavga oldu. Konseyde tansiyonun yükselmesiyle Seren Ay'ın Lina'ya yönelik fiziksel müdahale girişimi, prodüksiyonu harekete geçirdi. Acun Ilıcalı, yaşananların Survivor kurallarını açıkça ihlal ettiğini belirterek konseyi dondurdu. Seren Ay şu an için elenmedi ancak diskalifiye değerlendirmesine alındı. * Eleme Ertelendi: Bu kriz nedeniyle haftalık eleme oylaması askıya alındı. Seren Ay'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği, yapılacak acil durum toplantısının ardından netlik kazanacak.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adadaki zorlu şartlarda yarışmacıların en çok ihtiyaç duyduğu motivasyon kaynağı olan ödül oyununda nefes kesen bir rekabet vardı.

Kazanan Takım: MAVİ TAKIM (Gönüllüler)

Mavi Takım, parkurdaki hızı ve atışlardaki başarısıyla Kırmızı Takımı mağlup ederek büyük ödülün (yemek ve konforlu konaklama) sahibi oldu. Kırmızı Takım ise mağlubiyetin ardından adada gergin bir gece geçirdi.

26 NİSAN SURVIVOR KİM ELENDİ?

Bu akşam normal şartlarda bir veda gerçekleşmesi bekleniyordu ancak konseyde çıkan kavga nedeniyle eleme süreci donduruldu. Mevcut potadaki durum ise şu şekilde:

Lina (Kırmızı Takım)

Beyza (Mavi Takım)

Eleme adayı sayısının 4'e tamamlanması ve adaya veda eden ismin belirlenmesi, Seren Ay hakkındaki diskalifiye kararından sonraya bırakıldı.