ŞOK aktüel 14 Mart kataloğu: İndirimli ürünler tam listesi
ŞOK Market, 14-17 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak dev aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerinin karşısına çıkıyor. 'Evimizi seviyoruz' sloganıyla yayımlanan yeni katalogda; ev düzenleme ürünlerinden mobilyaya, klimadan çocuk bisikletlerine kadar yüzlerce üründe cazip fiyat avantajları sunuluyor. Özellikle bahar temizliği yapanlar için hurç çeşitleri, teknoloji meraklıları için Samsung klima ve Altus vantilatör seçenekleri dikkat çekiyor. Ayrıca 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan kasa arkası fırsatları da bu hafta yine cüzdanları ferahlatacak. Peki, bu hafta ŞOK’ta başka neler var? İşte 14 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinin tamamı...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 13:59