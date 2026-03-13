CANLI SKOR ANA SAYFA
ŞOK aktüel 14 Mart kataloğu: İndirimli ürünler tam listesi

ŞOK aktüel 14 Mart kataloğu: İndirimli ürünler tam listesi

ŞOK Market, 14-17 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak dev aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerinin karşısına çıkıyor. 'Evimizi seviyoruz' sloganıyla yayımlanan yeni katalogda; ev düzenleme ürünlerinden mobilyaya, klimadan çocuk bisikletlerine kadar yüzlerce üründe cazip fiyat avantajları sunuluyor. Özellikle bahar temizliği yapanlar için hurç çeşitleri, teknoloji meraklıları için Samsung klima ve Altus vantilatör seçenekleri dikkat çekiyor. Ayrıca 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan kasa arkası fırsatları da bu hafta yine cüzdanları ferahlatacak. Peki, bu hafta ŞOK’ta başka neler var? İşte 14 Mart ŞOK aktüel ürünler listesinin tamamı...

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 13:59
SON DAKİKA
Son Dakika
Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri! Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri! 13:48
Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... 13:13
Karagümrük - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler Karagümrük - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler 13:12
F. Karagümrük -Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! F. Karagümrük -Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 13:01
Marsilya-Auxerre maçı canlı anlatım | Ligue 1 Marsilya-Auxerre maçı canlı anlatım | Ligue 1 12:19
Hakan'ın bonservisi belli oldu! Hakan'ın bonservisi belli oldu! 12:12
Borussia Mönchengladbach-St. Pauli maçı bilgileri Borussia Mönchengladbach-St. Pauli maçı bilgileri 12:05
G.Saray Tahkim'e gidecek! "Hakkımız var" G.Saray Tahkim'e gidecek! "Hakkımız var" 12:04
PFDK resmen açıkladı! Sane... PFDK resmen açıkladı! Sane... 11:56
Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti! Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti! 11:18
Luka Doncic'ten 51 sayı! Luka Doncic'ten 51 sayı! 11:09
Saran'dan transfer itirafı! Sörloth, Lookman ve Nunez... Saran'dan transfer itirafı! Sörloth, Lookman ve Nunez... 10:55