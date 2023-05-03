NİSAN ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI - TÜİK Nisan 2023 enflasyon rakamları ne kadar oldu? | TEFE - ÜFE - TÜFE oranları

TÜİK 2023 NİSAN ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI | Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin eflasyon verilerini açıkladı. 2023'ün üçüncü enflayon verisi olan Mart rakamları, kira artış oranının yanı sıra yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı, memur ve emekli zammı, engelli, dul, yetim maaşı zamları gibi birçok konuda öneme sahip. İşte Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri...

TÜİK NİSAN 2023 ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 2,39; yıllık ise yüzde 43,68 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,93 ile haberleşme oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2023



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %48,02, aylık %2,74 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,48 olarak gerçekleşti.

TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

2023 yılında Mart enflasyonu yüzde 2,29 yıllık ise yüzde 50,51 oldu.