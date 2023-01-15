Haberler Haberler BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik isim listesi

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 15 Ocak tarihinde Bilecik'te çekiliyor. Peki Bilecik TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 09:30
BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 15 Ocak tarihinde Bilecik kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Bilecik TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Bilecik isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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BİLECİK HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Bilecik'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 5 farklı ilçede, 670 adet yapılacak.

  • İnhisar: 121 konut
  • Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi: 200 konut
  • Bilecik Merkez Bayırköy: 99 konut
  • Osmaneli: 150 konut
  • Pazaryeri: 100 konut

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