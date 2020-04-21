Başvurular İŞKUR'a elektronik ortam üzerinden yapılan kısa çalışma ödeneğinde çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Peki kısa çalışma ödeneği ücretleri ne zaman yatırılacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği de İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu kararı ile üç aylık süre altı aya kadar uzatılabilir.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerin varlığı iddiasıyla işveren tarafından yapılmaktadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Dolayısıyla aldığı brüt ücret miktarına göre herhangi bir sigortalı, 1752 lira ile 4 bin 381 lira arasında değişen kısa çalışma ödeneğine hak kazanıyor. Bu da günlük 58 lira ile 146 liraya denk geliyor.

Kısa çalışma azami uygulanma süresi 3 ay olurken, talebi kabul edilen işverenlerin, uygulamadan yararlandıkları süre boyunca işçi çıkarmamaları gerekiyor. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılıyor.

Kovid-19'dan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren, buna ilişkin kanıtlarla birlikte "Kısa Çalışma Talep Formu" ve "Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi"ni bağlı olduğu İŞKUR birimine elektronik posta göndererek kısa çalışmaya başvurabiliyor. Başvurularının sonucu da elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese bildiriliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek. Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.

EN ÇOK BAŞVURU İMALAT SEKTÖRÜNDEN VE 3'TEN AZ ÇALIŞANI OLAN FİRMALARDAN

Selçuk, bugün itibarıyla 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için ödeneğe başvurduğunu duyurdu.

Selçuk'un açıklamasına göre, ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bu sektörü yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü takip etti, diğer sektörlerden başvurular da yüzde 27 oranında oldu.

Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51,3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalardan yapılırken ikinci sırada yüzde 28,3 ile 4-9 çalışanı, üçüncü sırada yüzde 10,8 ile 10-19 çalışanı, dördüncü sırada yüzde 6,4 ile 20-49 çalışanı, beşinci sırada yüzde 1,7 ile 50-99 çalışanı, son sırada ise yüzde 1,5 ile 100'den fazla çalışanı bulunan firmalar yer aldı.

Selçuk, verilere ilişkin, "Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.