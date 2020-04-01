Corona virüsü salgını en çok hangi hastalıklarda önüme neden oluyor? Hipertansiyon, şeker hastalığı... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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salgını en çok hangi hastalıklarda önüme neden oluyor? Hipertansiyon, şeker hastalığı...

Corona virüsü salgını en çok hangi hastalıklarda önüme neden oluyor? Hipertansiyon, şeker hastalığı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemisi birçok kişinin ölümüne ve hastalanmasına sebep oldu. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı ve gönüllü karantina uygulamasına geçti. Organizasyonlar iptal edildi, insanlar evlerinden çıkmakta tereddüt ediyor. Peki, hangi hastalığa sahip kişilerde ölüm riski daha fazla? Corona virüsü hangi hastalığı olan kişileri öldürüyor?

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan bugüne kadar 40 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Corona virüsü kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı insanlarda daha etkili oluyor. Ölenlerin büyük bir kısmı yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan kişilerden oluşuyor.

HİPERTANSİYONU OLANLAR İLK SIRADA

Corona virüsü kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı insanlarda daha etkili oluyor. Ölenlerin büyük bir kısmı yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan kişilerden oluşuyor. Özellikle hipertansiyonu olanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Ölüm oranlarında hipertansiyon sahibi kişiler ilk sırada yer alıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybeden 909 kişideki patolojik rahatsızlıklarla ilgili yapılan incelemede hipertansiyon %73.5 ile birinci sırada geliyor.

CORONA VİRÜSÜ HANGİ HASTALIKLARDA DAHA FAZLA ETKİLİ OLUYOR?

Corona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybeden kişilerde tespit edilen hastalıklarda tip 2 diyabet %31.5 ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise kalp yetmezliği %27.4 ile yer alıyor. Hayatını kaybeden kişiler arasında üç veya daha fazla patolojik rahatsızlığı bulunanların oranı %51.7 olarak belirlendi. İki patolojik rahatsızlığı olanlar kişilerin oranı %24.5 ve sadece bir rahatsızlığı olanlar ise %21.6 olarak kayda geçmiş durumda. Ölen kişiler arasında hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların oranı %2.1 civarında. Bu istatistiklere göre iyileşme oranı en düşük olanlar 80 yaş ve üzeri kişiler olarak dikkat çekiyor. En çok ölümün yaşandığı 'da ölenlerin %95.2'sini 60 yaş ve üzeri insanlar oluşturuyor.

HAYATINI KAYBEDEN 10 BİN 26 KİŞİNİN YAŞ ARALIĞI DAĞILIMI!

20-29 yaş: 2 (%0.02)

30-39 yaş: 20 (%0.2)

40-49 yaş: 89 (%0.9)

50-59 yaş: 369 (%3.7)

60-69 yaş: 1162 (%11.6)

70-79 yaş: 3456 (%34.5)

80-89 yaş: 3984 (%39.7)

90 yaş ve üzeri: 939 (%9.4)

  1. 01.04.2020
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